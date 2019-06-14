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Markete camdan giren otomobilin ezdiği reyon görevlisi kadın hayatını kaybetti

Bursa'da otomobili ile markete camdan giren sürücünün çarptığı reyon görevlisi hayatını kaybetti.

  • İHA
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İddiaya göre, Mudanya ilçesi Tepedevrent mevkii Göynüklü Mahallesi yolu üzerinde bulunan bir marketten alışveriş yapan 70 yaşlarındaki kadın sürücü, 16 MEC 56 plakalı otomobiline binerek park yerinden ayrılmak istedi.
 
Vitesleri karıştırınca aracın kontrolünü kaybeden yaşlı kadın otomobiliyle birlikte marketin camından içeriye girip çalışan reyon görevlisi 44 yaşındaki Güler Gamze Bozkırlı'yı ezdi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ambulansıyla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı kadın, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
 
Evli ve 2 çocuk annesi reyon görevlisi kadının ölümü ailesi ve çalışma arkadaşlarını hüzne boğdu. Olayla ilgili tahkikat başlatan ekipler sürücü yaşlı kadını gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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