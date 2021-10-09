İSTANBUL 19°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ekim 2021 Cumartesi / 3 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,9693
  • EURO
    10,4166
  • ALTIN
    506.837
  • BIST100
    1398
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Markette tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldürdü, ardından kendini vurdu
Yaşam

Markette tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldürdü, ardından kendini vurdu

Antalya'da Yahya Y. (52), markette tartıştığı eşi Gönül Y'yi av tüfeğiyle vurarak, öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu. Hastanede tedaviye alınan Yahya Y'nin, marketten kanlar içinde emekleyerek, çıkmaya çalıştığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

DHA9 Ekim 2021 Cumartesi 10:54 - Güncelleme: 9 Ekim 2021 Cumartesi 10:54
ABONE OL

Olay, dün Oba Mahallesi Fabrika Caddesi'ndeki markette meydana geldi. İddiaya göre Yahya Y., markette olan eşi Gönül Y.'nin yanına gitti. Burada bilinmeyen nedenle eşiyle tartışan Yahya Y., yanında getirdiği av tüfeğiyle market içinde Gönül Y.'ye ateş etti daha sonra da kendisini vurdu. Yahya Y., kanlar içinde marketten emekleyerek, çıkmaya çalıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Gönül Y.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yahya Y. ise ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. İlk müdahalesi burada yapılan Yahya Y., Antalya'daki hastaneye sevk edildi. Gönül Y.'nin cansız bedeni de savcı incelemesinin ardından Alanya Belediyesi'nin morguna götürüldü. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan eşini öldürüp, intihara kalkışan Yahya Y.'nin marketten emekleyerek, çıkmaya çalıştığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

12 YIL ÖNCE BELEDİYE BAŞKANINA SİLAHLI SALDIRI DÜZENLEMİŞTİ

Yahya Y., 2009'da dönemin Tosmur Belde Belediye Başkanı Musa Özdemir'e belediye binası önünde pompalı tüfekli saldırıda bulunmuş, Özdemir yara almadan kurtulmuştu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.