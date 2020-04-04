İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7368
  • EURO
    7,3003
  • ALTIN
    350.572
  • BIST100
    89552.6
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Marketten çıkıp, aracına binerken otomobilin çarptığı polis hayatını kaybetti
Yaşam

Marketten çıkıp, aracına binerken otomobilin çarptığı polis hayatını kaybetti

KAHRAMANMARAŞ'ta, aracına binmek üzereyken otomobilin çarptığı polis memuru Yakup Karaca (50), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA04 Nisan 2020 Cumartesi 23:34 - Güncelleme: 04 Nisan 2020 Cumartesi 23:34
ABONE OL

Kaza, akşam saatlerinde Binevler Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda meydana geldi. Türkoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru Yakup Karaca, iddiaya göre maketten aldığı malzemeleri aracına bıraktı. Daha sonra aracına binmek isteyen Karaca'ya İsmail G. (45) yönetimindeki 46 BB 494 plakalı otomobil çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Karaca, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Karaca, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Yakup Karaca'nın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Sürücü İsmail G. gözaltına alındı.

Hükümlüler 541 bin tıbbi malzeme üretti

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Koronavirüsle mücadelede çok önemli gelişme: İlk partisi Türkiye'ye ulaştı
Koronavirüsle mücadelede çok önemli gelişme: İlk partisi Türkiye'ye ulaştı

Koronavirüsle mücadelede çok önemli gelişme: İlk partisi Türkiye'ye ulaştı

Türkiye'den Yunanistan'ın 'sığınmacı' teklifine müthiş cevap
Türkiye'den Yunanistan'ın 'sığınmacı' teklifine müthiş cevap

Türkiye'den Yunanistan'ın 'sığınmacı' teklifine müthiş cevap

Sahte koronavirüs doktoru FETÖ'cü çıktı
Sahte koronavirüs doktoru FETÖ'cü çıktı

Sahte koronavirüs doktoru FETÖ'cü çıktı

Görevine son verildiğini canlı yayında öğrendi
Görevine son verildiğini canlı yayında öğrendi

Görevine son verildiğini canlı yayında öğrendi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.