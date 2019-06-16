Marmara için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, öğleden sonra etkisini artırması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Marmara'nın doğusunda (Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Bursa çevreleri ve Yalova'nın doğusu) yerel düzeyde kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.