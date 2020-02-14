14 Şubat 2020 Cuma10:45 - Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 10:46

Tekirdağ Şarköy açıklarında balıkçı ağlarına takılan Camgöz cinsi köpek balığı Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesindeki balıkçıda sergileniyor. İşletme sahibi Sami Küçük, “Bu sene Şarköy, Mürefte taraflarında çok fazla köpek balığı var. Geçen sene de köpek balığı yakalanıyordu ama bu sene çok fazla var” dedi.

Geçtiğimiz günlerde Marmara Denizi’nde balıkçı ağlarına takılan 3 metrelik dev köpek balığını Lüleburgazlı Sami Küçük satın aldı. Balığı dükkanının önünde sergileyen Küçük, köpek balığını daha sonra parçalayıp satacak. Küçük vatandaşların ilgi gösterdiği köpek balığıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

“BELGESELLERDEN SEYRETTİKLERİ BALIKLARI GETİRİYORUM”



Köpek balığının boyunun 3 metre olduğunu kaydeden Küçük, “Hayvanın ağırlığı aşağı yukarı 150 kilogram civarında. Köpek balığını balıkçılar Şarköy açıklarında yakalamış. Balıkçı ağlarına takılmış. Biz de arada sırada köpek balığı çıktığı zaman Lüleburgaz’a getiriyoruz. İnsanların televizyonlardan, belgesellerden seyrettiği balıkları burada kendileri görsün diye fedakarlık yapıyoruz” dedi.

“BU ARALARA ÇOK KÖPEK BALIĞI VAR”



Küçük, köpek balığı etinin kansere karşı etkili olduğunun söylendiğini belirtirken, Camgöz cinsi köpek balığının sayısının geçtiğimiz yıla göre daha fazla olduğunu söyledi. Küçük, özellikle Şarköy ve Mürefte açıklarında köpek balığı sayısının arttığını söyleyerek, “Bu aralar Marmara’da çok köpek balığı var. Geçen sene de vardı ama bu sene çok var. Özellikle Mürefte Şarköy taraflarında çok fazla var” dedi. Öte yandan Küçük, Camgöz cinsi köpek balıklarının insanlara saldırmadığını da sözlerine ekledi.