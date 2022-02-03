Mars meteorunda keşfedilen zirkon, gezegende yaşam izlerine işaret edebilir

AA 3 Şubat 2022 Perşembe 16:28 - Güncelleme: 3 Şubat 2022 Perşembe 16:29

Science Advances dergisinde yayımlanan araştırmada, Avustralyalı bilim insanları 2011 yılında Sahra Çölü'nde bulunan ve Kuzeybatı Afrika (NWA) 7034 olarak adlandırılan 320 gram ağırlığındaki meteor taşına dair bulgularını paylaştı.

Curtin Üniversitesinden doktor adayı Morgan Cox, "Siyah Güzellik" olarak da adlandırılan ve 2,1 milyar yaşında olduğu ifade edilen meteorun, "kırık kaya ve çoğunluğu bazalt mineral parçalarından oluşan, zamanla katılaşarak kaya haline gelen bir taş" olduğunu belirtti.

NWA 7034'ün içerisinde çok eski ve küçük zirkon tanecikleri keşfettiklerini ifade eden Cox, bunun büyük bir çarpmanın oluşturduğu "darbe tahribatıyla" ortaya çıkan bir durum olduğunu aktardı.

Cox, meteor taşının içerisinde zirkonu bulmalarının, Mars'ın 4,45 milyar yıl önce yüzeyinde görülen dinamik süreçlere dair yeni kanıtlar sunduğunu kaydetti.

Araştırmacılardan Dr. Aaron Cavosie de zirkon taneciklerinin Kızıl Gezegen'in uzak geçmişindeki büyük çarpmalara dair fiziksel kanıt ve yaşanabilir olup olmadığına dair çıkarımlar sunduğunu vurgulayarak, "Mars meteorlarındaki zirkonlarda daha önce yapılan incelemeler, 4,2 milyar yıl önce kesin darbe tahribatının yokluğunda gezegende yaşama uygun koşulların var olmuş olabileceğini önermişti." ifadelerini kullandı.

Araştırmacılar, Dünya gibi Mars'ın da Güneş Sistemi etrafında dolanan buz ve kaya yığınlarının bombardımanına maruz kaldığını, bu tür büyük çarpışmaların yaşama uygun çevre koşullarını hem yok edebileceğini hem de oluşturabileceğini ifade eden araştırmacılar, keşfettikleri zirkon tanelerinin Mars'ın yaşanabilirliğine dair zaman çizelgesini değiştirebileceğine dikkati çekti.

Dünya'ya asteroit çarpmasının dinozorları öldürdüğüne işaret eden araştırmacılar, Mars için de "yaşanabilirlik aralığının" şu ana kadar düşünüldüğünden daha geç olabileceğini, belki bundan 3,7 milyar ila 3,9 milyar yıl önce olabileceğini, bunun gezegen yüzeyinde sıvı su bulunduğu düşünülen zaman dilimiyle de örtüştüğünü aktardı.