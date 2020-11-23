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Yaşam

''Maske takmayanlara hakkımı helal etmiyorum''

Samsun'da hastanede koronavirüs tedavisi gören 49 yaşındaki Mustafa Zeytin, maske, mesafe ve hijyen gibi kurallara uyduğu halde salgın hastalığına kapıldığını belirterek 'Maske takmayanlara hakkımı helal etmiyorum' dedi.

DHA23 Kasım 2020 Pazartesi 15:34 - Güncelleme: 23 Kasım 2020 Pazartesi 15:34
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Kentte yaşayan Mustafa Zeytin’e, geçen hafta görülen bazı semptomlar üzerine hastanede koronavirüs testi yapıldı. Covid-19 test sonucu pozitif çıkan Zeytin, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedaviye alındı. Bir haftadır tedavisi süren Mustafa Zeytin, hastanedeki görevli doktoru tarafından görüntülendi.

‘HAKKIMI HELAL ETMİYORUM’

Konuşmakta güçlük çeken Mustafa Zeytin, maske, mesafe ve hijyen gibi kurallara uyduğu halde salgın hastalığına kapıldığını belirterek, herkese bu kurallara uyma çağrısında bulundu. Zeytin “Kendimi güçsüz hissediyorum, gücüm yok. Göz kapaklarımızı açıp kapayacak halim yok. Anlayamadım ki bu nasıl bir hastalık; çok zor. Herkes kurallara uysun. Ben tüm kurallara özellikle maske takmaya çok dikkat ettim. Maske takmayanlara hakkımı helal etmiyorum” dedi.

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