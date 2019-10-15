TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de heyecanlı anlar yaşanmaya devam ediyor. MasterChef Alican kimdir? MasterChef Alican Sabunsoy nereli, kaç yaşında? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Genç ve enerjik bir yarışmacı olan Alican Sabunsoy, MasterChef Türkiye’nin en iddialı yarışmacılarından biri konumunda. MasterChef Alican hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

MASTERCHEF ALİCAN KİMDİR?

Genç ve enerjik bir yarışmacı olan Alican Sabunsoy, MasterChef Türkiye’nin en iddialı yarışmacılarından biri konumunda. 28 yaşında Adanalı olan Alican Sabunsoy, kebap ve kebap yemeklerinde oldukça iyi olduğunu söylüyor.