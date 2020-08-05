05 Ağustos 2020 Çarşamba 16:36 - Güncelleme: 05 Ağustos 2020 Çarşamba 16:36

MasterChef Türkiye'de Altın Yumurtlayan Tavuk yemeği izleyiciler tarafından merak konusu oldu. MasterChef 2020'de final turunda son altıya kalan yarışmacılar, ana malzemesi yumurta olan farklı bir yemek yapmaya çalıştı. Jüri üyelerinden Somer Şef'in, yarışmacılara geçen sene kendisinin imza yemeği olan Altın Yumurtlayan Tavuk yemeğini hatırlatması üzerine yarışmayı izleyenler, Altın Yumurtlayan Tavuk tarifini araştırmaya başladı. Ortaya çıkan yemek, görüntüsüyle içli köfteyi andırdı. Masterchef altın yumurtlayan tavuk nasıl yapılır? İşte Altın yumurtlayan tavuk tarifi, gerekli malzemeler ve yapılışı...

Masterchef Türkiye jürisi ünlü şef Somer Sivrioğlu'ndan altın yumurtlayan tavuk tarifi...

MASTERCHEF ALTIN YUMURTLAYAN TAVUK TARİFİ

1 adet bütün tavuk

1 adet defne yaprağı

1 dal kekik

2 dal maydanoz

1 adet havuç

1 adet pırasa

2 dal kereviz yaprağı

1 su bardağı mantar

2 çorba kaşığı tereyağı

Tane karabiber

Yumurtalar için:

1 kilogram patates

3 adet yumurta

1 fincan zeytinyağı

1 diş sarımsak

1 adet limon

Tuz

ALTIN YUMURTLAYAN TAVUK NASIL YAPILIR?

Altın yumurtlayan tavuk için öncelikle Tavuğu güzelce temizleyip, defne yaprağı, maydanoz, pırasa, havuç, kereviz sapı ve karabiberle birlikte bol suda haşlayın. Ardından patatesleri bir tencereye koyup haşlayın. Yumurtaları katı olacak şekilde haşlayın, sarılarını beyazlarından ayırın. Haşladığınız tavuğu tencereden alıp soğuması için kenara koyun. Tavuk soğuyunca tereyağını tavada kızdırıp tavuğun her yerini yağda kızartın. Tavuğunuzu geniş bir servis tabağına alın. Haşladığınız patatesleri yumurta sarılarıyla birlikte püre yapın.

İçine tuzu, limonun suyunu ve limonun kabuğunun rendesini, zeytinyağını ve ezdiğiniz sarımsağı ilave edin. Hepsini güzelce harmanlayıp yumurta boyutunda parçalar koparın ve yumurta şekli verin. Yumurtaları tavuğun etrafına dizin ve servis edin.