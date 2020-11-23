MasterChef Ayyüce Kamit kimdir, kaç yaşında? MasterChef Ayyüce Kamit nereli?

23 Kasım 2020 Pazartesi 12:33 - Güncelleme: 23 Kasım 2020 Pazartesi 12:33

Masterchef Ayyüce Kamit dün akşam yayınlanan bölümde elendi. Girdiği 3'lü elemede Sefa ve Uğur ile yarıştı. 3'lü elemeden Sefa birinci olarak çıktı. Uğur ve Ayyüce arasında elenen isim Ayyüce oldu. Ayyüce'nin veda konuşmasında anlattığı hayat hikayesi herkesi duygulandırdı. Bir sene penceresiz evde yaşadığını anlatan genç yarışmacı, programa veda etti. Peki Ayyüce Kamit kimdir, kaç yaşında? MasterChef Ayyüce Kamit nereli?

Masterchef Türkiye yeni sezonu yarışmacılarından Ayyüce Kamit, yarışmadaki sessizliği ile dikkat çeken isimler arasında yer alıyordu. Ayyüce, yarışmada kaldığı süreç içerisinde yaptığı yemekler ile de adından sıkça söz ettirdi.

MASTERCHEF AYYÜCE KAMİT KİMDİR?

Masterchef Ayyüce, 1996 yılında Sakarya’da doğdu. Ayyüce Kamit, 1.68 boyunda ve 45 kilodur. Lise sona kadar Sakarya’da eğitim gören Ayyüce, Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon bölümünde eğitimini tamamlamıştır.

Bunun akabinde, Mutfak Sanatları Akademisi’nde profesyonel aşçılık eğitimi alan Ayyüce, 360 İstanbul adlı restaurantta 4 aylık stajını tamamladıktan sonra bir yıl da aktif olarak orada çalışmaya devam etmiştir.

Ardından Marmaris Grand Azur Hotel’in İtalyan Mutfağı’nda üç ay çalışan Ayyüce, İstanbul’a döndüğünde Nicole Restoran’da işe başlamış ve son olarak, 2 yıl pastanede çalışmıştır.

MasterChef 2020’nin ana kadrosunda yer almaya hak kazanan Ayyüce Kamit, 22 Kasım 2020 akşamı yarışmadan elendi.

Mutfakta başarılı olabilmek için gösterdiği fedakarlıkları anlattı. Bir sene penceresiz evde yaşadığını anlatan Ayyüce "Bu iş için çok emek verdim. Tek başıma İstanbul'a geldim. 1 yıl camı olmayan evde oturdum. Heryere iş başvurusu yaptım. Ben bu işi bırakmayacağım." dedi.