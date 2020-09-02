Masterchef Ayyüce kimdir? Masterchef Ayyüce kaç yaşında?

02 Eylül 2020 Çarşamba 14:11 - Güncelleme: 02 Eylül 2020 Çarşamba 14:11

Masterchef Ayyüce, bu hafta Kırımızı takım yarışmacıları arasında yer aldı. Geçen hafta eleme potasında Ayyüce, birinci olarak çıktı. Programın dikkat çene isimleri arasında olan Masterchef Ayyüce kaç yaşında? Yarışmada 16 kişilik ana kadroya kalan Masterchef Ayyüce, programı izleyenler tarafından merakla araştırılıyor. İşte Masterchef Ayyüce hakkında bilgiler...

Masterchef Türkiye yeni sezonu ile izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Masterchef'te yarışmacıları yemekleri ile rekabet ediyorlar. Masterchef'te sessizliği ile dikkat çeken Ayyüce, yaptığı yemekler ile de adından söz ettiriyor. Kendisini daha iyiye taşıyabileceklerini düşündükleri için MasterChef'e katılan yarışmacı insanlardan bir şeyler öğrenmeyi sevdiğini ifade ediyor.

MASTERCHEF AYYÜCE KİMDİR?

Masterchef Ayyüce, 1996 yılında Sakarya’da doğdu. Ayyüce Kamit, 1.68 boyunda ve 45 kilodur. Lise sona kadar Sakarya’da eğitim gören Ayyüce, Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon bölümünde eğitimini tamamlamıştır. Bunun akabinde, Mutfak Sanatları Akademisi’nde profesyonel aşçılık eğitimi alan Ayyüce, 360 İstanbul adlı restaurantta 4 aylık stajını tamamladıktan sonra bir yıl da aktif olarak orada çalışmaya devam etmiştir. Ardından Marmaris Grand Azur Hotel’in İtalyan Mutfağı’nda üç ay çalışan Ayyüce, İstanbul’a döndüğünde Nicole Restoran’da işe başlamış ve son olarak, 2 yıl pastanede çalışmıştır.

MASTERCHEF AYYÜCE KAÇ YAŞINDA?

Masterchef 'in son 16'ya adını yazdıran yarışmacısı Ayyüce Kamit 24 yaşında ve mesleği aşçılık. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyor.

Yemek yapmayı, öğrenmeyi ve paylaşmayı çok sevdiğini belirten yarışmacı kendini geliştirmek ve daha iyi tecrübeler kazandıracağı düşüncesiyle MasterChef'e katılma kararı aldığını söyledi.

Yapılan 40 dakikalık yarışmada ortaya koyduğu Fransız soğan çorbası yemeği ile Danilo, Mehmet ve Somer şeften evetoyu alarak son 16 kişi arasında yer almaya hak kazanmıştı.