20.12.2019 16:07 - Güncelleme: 20.12.2019 16:07

MasterChef Türkiye'de bugün eleme heyecanı yaşanacak. Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı MasterChef’te son beşe kalan isimler arasında Batuhan Bayır da yer alıyor. İddialı konuşmaları ve birbirinden güzel yemekleri ile izleyenleri etkileyen MasterChef Batuhan Bayır hakkında araştırmalar hız kazandı. MasterChef Batuhan kimdir? MasterChef Batuhan Bayır kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. İşte MasterChef Batuhan hakkında tüm merak edilenler..

MASTERCHEF BATUHAN KİMDİR?

Masterchef yarışmacısı Batuhan Bayır aslen Çukurovalıdır. İstanbul doğumlu Batuhan Bayır’ın annesi, dün katıldığı yarışmada kendilerinin Çukurovalı olduklarını kaydetmişti.

1997 doğumlu olan Masterchef Türkiye yarışmacısı Batuhan Bayır 22 yaşındadır.