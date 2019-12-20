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Yaşam

MasterChef Batuhan kimdir? MasterChef Batuhan Bayır kaç yaşında, nereli?

MasterChef Batuhan kimdir? MasterChef Batuhan Bayır kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtları tüm MasterChef Türkiye takipçileri tarafından merak ediliyor. MasterChef Türkiye'nin bu akşamki bölümünde heyecan dorukta. Batuhan Bayır eleme potasına giren 3 isimden biri olarak mücadele verecek. 1997 yılında İstanbul’da doğan, çocukluk yaşlarından itibaren aşçılığa merakı olan ve kariyerini bu yönde geliştiren Batuhan Bayır hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

20.12.2019  16:07 - Güncelleme: 20.12.2019  16:07
MasterChef Türkiye'de bugün eleme heyecanı yaşanacak. Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı MasterChef’te son beşe kalan isimler arasında Batuhan Bayır da yer alıyor. İddialı konuşmaları ve birbirinden güzel yemekleri ile izleyenleri etkileyen MasterChef Batuhan Bayır hakkında araştırmalar hız kazandı. MasterChef Batuhan kimdir? MasterChef Batuhan Bayır kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. İşte MasterChef Batuhan hakkında tüm merak edilenler.. 
 
 
 
MASTERCHEF BATUHAN KİMDİR? 
Masterchef yarışmacısı Batuhan Bayır aslen Çukurovalıdır. İstanbul doğumlu Batuhan Bayır’ın annesi, dün katıldığı yarışmada kendilerinin Çukurovalı olduklarını kaydetmişti. 
 
1997 doğumlu olan Masterchef Türkiye yarışmacısı Batuhan Bayır 22 yaşındadır.
 

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