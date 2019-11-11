Masterchef Türkiye'de ardı arkası kesilmeyen krizler yaşanmaya devam ediyor. MasterChef Cemre diskalifiye mi oldu? MasterChef Cemre Uyanık kimdir? gibi soruların yanıtları tüm izleyiciler tarafından merak ediliyor. MasterChef'in iddialı yarışmacıları arasında yer alan Cemre'nin diskalifiye olduğu iddia edildi. Sosyal medyada karşılıklı yapılan hamleler kafaları karıştırdı. Cemre, sosyal medya hesabından yarışmayla ilgili tüm paylaşımlarını sildi ve Amerika'dan video paylaştı. Ayrıca Cemre, MasterChef'in Instagram hesabını da takipten çıkardı. Cemre'nin bu hamlesinin ardında MasterChef Türkiye de Instagram hesabından Cemre'yi takipten çıkardı. Peki, MasterChef Cemre diskalifiye mi oldu? İşte tüm merak edilenler..

MASTERCHEF CEMRE DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

MasterChef Cemre, sosyal medya hesabından yarışmayla ilgili tüm paylaşımlarını sildi ve Amerika'dan video paylaştı. Ayrıca Cemre, MasterChef'in Instagram hesabını da takipten çıkardı. Cemre'nin bu hamlesinin ardında MasterChef Türkiye de Instagram hesabından Cemre'yi takipten çıkardı. Tüm bu gelişmelerden sonra Cemre'nin yarışmadan diskalifiye olduğu konuşulmaya başladı.

MASTERCHEF CEMRE UYANIK KİMDİR?

Cemre Uyanık 27 yaşında ve yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Özel bir üniversitenin aşçılık bölümünden mezun olduğunu söyleyen Cemre Uyanık küçüklüğünden bu yana Uzak Doğu hayranı olduğunu ve özellikle de yemeklerle alakalı animeler seyretmeyi sevdiğini belirtiyor. Denemeden hiçbir şeyin bilinemeyeceğini ifade eden Cemre Uyanık, MasterChef'te kendini deneyip göstermek istediğini kaydetti.