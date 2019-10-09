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MasterChef Faruk Batuhan kimdir? Faruk Batuhan kaç yaşında, nereli?

MasterChef Faruk Batuhan kimdir? Faruk Batuhan kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtları tüm MasterChef Türkiye izleyicileri tarafından merak edilmeye başlandı. Dün akşam MasterChef Türkiye'de takım oyunu oynandı. Dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takımda bireysel dokunulmazlık oynandı ve kazanan isim Eda oldu. Eda ilk eleme adayı için isim verdi. Eda, Açelya'nın ismini açıkladı. İlk eleme adayı Açelya olurken ikinci eleme adayı oylama ile belirlendi. İkinci eleme adayı da Faruk Batuhan oldu. Eleme adayı olan Faruk Batuhan hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. MasterChef Faruk Batuhan'a dair merak edilenleri sizler için araştırdık.

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TV8'in reyting rekorları kıran yarışması MasterChef Türkiye'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. MasterChef Türkiye'de eleme adayları belli oldu. Şimdi gözler elenecek olan adaylara çevrildi. MasterChef Faruk Batuhan kimdir? Faruk Batuhan kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtları merak edilmeye başlandı.  MasterChef Türkiye'de ilk eleme adayı Açelya olurken ikinci eleme adayı oylama ile belirlendi. İkinci eleme adayı da Faruk Batuhan oldu. MasterChef Faruk Batuhan hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar.. 
 

 
MASTERCHEF FARUK BATUHAN KİMDİR?
Faruk Batuhan Öner 1986 yılında İstanbul’da doğdu. Üç yaşından beri mutfağa girmeye çalışıp, yedi yaşında yenilebilir yemekler yapmaya başladı. İstanbul ve Ege Üniversitesi'nde Su Ürünleri Mühendisliği okudu. 
 
Üniversite eğitiminden sonra özel bir aşçılık okulunda eğitim alıp profesyonel mutfağa giriş yaptı. Oteller, restaurantlar derken en son bir fast-food zincirinin marka şefi oldu. Şimdilerde bir yemek dergisinde yazarlık yapıyor. Osmanlı ve Uzak Doğu Mutfağı favorileri.
 

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