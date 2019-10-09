TV8'in reyting rekorları kıran yarışması MasterChef Türkiye'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. MasterChef Türkiye'de eleme adayları belli oldu. Şimdi gözler elenecek olan adaylara çevrildi. MasterChef Faruk Batuhan kimdir? Faruk Batuhan kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtları merak edilmeye başlandı. MasterChef Türkiye'de ilk eleme adayı Açelya olurken ikinci eleme adayı oylama ile belirlendi. İkinci eleme adayı da Faruk Batuhan oldu. MasterChef Faruk Batuhan hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

MASTERCHEF FARUK BATUHAN KİMDİR?

Faruk Batuhan Öner 1986 yılında İstanbul’da doğdu. Üç yaşından beri mutfağa girmeye çalışıp, yedi yaşında yenilebilir yemekler yapmaya başladı. İstanbul ve Ege Üniversitesi'nde Su Ürünleri Mühendisliği okudu.

Üniversite eğitiminden sonra özel bir aşçılık okulunda eğitim alıp profesyonel mutfağa giriş yaptı. Oteller, restaurantlar derken en son bir fast-food zincirinin marka şefi oldu. Şimdilerde bir yemek dergisinde yazarlık yapıyor. Osmanlı ve Uzak Doğu Mutfağı favorileri.