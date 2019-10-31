MasterChef Türkiye'de en heyecanlı haftalardan bir tanesini bu hafta yaşanıyor. MasterChef kim elendi? MasterChef son bölüm kim gitti? gibi soruların yanıtları tüm MasterChef izleyicileri tarafından merak ediliyor. MasterChef'te bu hafta 6 isim birden eleme potasında. Ekin ve Alican'ın cezadan dolayı eleme potaya girmesinin ardından mavi takımdan Eda ve Rıfat ilk oyun sonrası potaya ismini yazdırdı. Dün akşamki oyunun ardından da kırmızı takımdan iki isim eleme potasına dahil oldu. Kırmızı takımda bireysel dokunulmazlığı Batuhan kazandı ve Suna'nın adını verdi. Oylamada ise adı en çok çıkan isim Murat oldu. MasterChef kritik eleme hakkında tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de bu akşam eleme heyecanı yaşanacak. MasterChef son bölüm kim gitti? sorusunun yanıtı henüz belli olmadı. MasterChef'te elenen isim belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde kırmızı ve mavi takım dokunulmazlık oyunu için yarıştı. Oyun sonrası tadım bölümünde Yasin ve Eda arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Eda'ya "benimle muhatap olma" diyen Yasin tansiyonu yükseltti.

MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununda bu hafta kırmızı ve mavi takım arasında eşitlik sağlandı. Eşitlik bozulmayınca şefler dokunulmazlık oyununun kazananını belirledi. Yarışmada bu hafta mavi takım oyunu kazandı.

Bireysel dokunulmazlığı ise Batuhan kazandı.

İLK DEFA 6 ELEME ADAYI VAR

MasterChef Türkiye'de eleme adayı olarak dokunulmazlığı kazanan Batuhan, Suna'nın adını söyledi. Suna, eleme adayı olmasının ardından Batuhan'a tepki göstererek yaşlarına boğuldu.

Eleme potasına çıkacak son isim oylamanın ardından belirlendi ve en çok oyu alan Murat eleme adayı oldu.

MasterChef'in önceki bölümlerinde de Alican, Ekin, Rıfat ve Eda eleme adayı olarak belirlenmişti.