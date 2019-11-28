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MasterChef Rıfat kim? MasterChef Rıfat Yurttaş nerelidir, kaç yaşında?

Tv8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. MasterChef eleme adayları, son bölümde gerçekleşen bireysel dokunulmazlık oyununun ardından belli oldu. Bu hafta Güzide, Rıfat, Batuhan ve Kıvanç eleme potasındalar. MasterChef Rıfat kim? MasterChef Rıfat Yurttaş nerelidir, kaç yaşında? gibi soruların yanıtları tüm MasterChef takipçileri tarafından araştırılıyor. MasterChef Rıfat hakkında tüm merak edilenlere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler..

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MasterChef Rıfat kim? MasterChef Rıfat Yurttaş nerelidir, kaç yaşında? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. MasterChef eleme adayları, son bölümde gerçekleşen bireysel dokunulmazlık oyununun ardından belli oldu. Bu hafta Güzide, Rıfat, Batuhan ve Kıvanç eleme potasında giden isimler oldu. MasterChef’in her zamanki eleme gününde MasterClass, 29 Kasım Cuma günü ise eleme heyecanı yaşanacak. MasterChef'te heyecan dolu eleme gecesi izleyenleri ekrana kilitleyecek. 
 

 
MASTERCHEF RIFAT KİM?
Rıfat Yurttaş, 1992 doğumludur. 27 yaşındaki Rıfat Yurttaş MasterChef Türkiye'nin bu sezonki 14 yarışmacısı arasından yer alıyor ve yarışmaya Çeşme'den katılıyor. Eğitmen ve aynı zamanda aşçı olan Rıfat Yurttaş, Türk kültürünün en önemli kollarından birinin Türk mutfağı ve yemeklerinin olduğunu belirtiyor.
Bunu temsil eden kişinin ise kendisinin olacağını söyleyen Rıfat Yurttaş, bir MasterChef'in önce sağlıklı, lezzetli, özüne sadık ve her şeyden önce taşıdığı sorumluluğun bilincinde olan kişi olduğunu ifade ediyor.
 
Üniversiteye kadarki süreci, amatörce evde yemek yapan bir kişi olarak sürdürmüş olsa da; üniversitede hukuk fakültesini kazandığı halde gizlice gastronomi bölümü mülakatlarına kaydını yaptırdı.
 
Türkiye'nin en iyi restoran ve otellerinde staj yapma imkanı buldu. Mezun olduğu gibi ustalık ve usta öğreticilik belgelerini aldı. Meslek edindirme kurslarında eğitmen şef olarak görev aldı.

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