İSTANBUL 7°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9587
  • EURO
    6,6619
  • ALTIN
    289.225
  • BIST100
    113684
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • MasterChef Somer Şef kimdir? Somer Sivrioğlu kaç yaşında, nereli?
Yaşam

MasterChef Somer Şef kimdir? Somer Sivrioğlu kaç yaşında, nereli?

MasterChef Somer Şef kimdir? Somer Şef kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtları tüm MasterChef takipçileri tarafından merak ediliyor. Tv8 ekranlarının reyting rekorları kıran yarışması MasterChef Türkiye'de bugün büyük final heyecanı yaşanacak. MasterChef Türkiye finaline Cemre ve Alican kaldı. Heyecanlı dakikaların yaşanacağı büyük finalde nefesler tutulacak. MasterChef'in sevilen jürisi Somer Sivrioğlu hakkında da araştırmalar yapılmaya başlandı. MasterChef Somer Şef hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

29.12.2019  11:30 - Güncelleme: 29.12.2019  11:30
MasterChef Somer Şef kimdir? Somer Sivrioğlu kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bugün MasterChef Türkiye'de son yemekler canlı yayında yapılacak. Finale kalan Cemre ve Alican'dan birisi bugün MasterChef olmak için yarışacaklar. Heyecanlı dakikaların yaşanacağı büyük finalde nefesler tutulacak. MasterChef'in sevilen jürisi Somer Sivrioğlu'na dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler.. 
 

 
MASTERCHEF SOMER ŞEF KİMDİR? 
Somer Sivrioğlu, 1971 yılında dünyaya gelmiş, 25 yaşında iken 1995 senesinde Yüksek Lisans yapmak için Avustralya’ya gitmiştir. Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünden mezun olmuş, daha sonra master yapmıştır. Aslı Sencer Sivrioğlu ile evli olan Somer Sivrioğlu’nun bu evliliğinden bir oğlu, bir de kızı vardır. İşlerini eşi ile birlikte yöneten usta şef’in eşi ise işyerinin finansman kısmı ile ilgilenmektedir. İkizler burcudur. Son olarak, sıkı bir Fenerbahçe taraftarıdır.
 
Bir dönem Lezzet Yolculuğu isimli bir radyo programını sunmuş, ayrıca köşe yazarlığı yapmıştır. Geçmişten günümüze, en iyi restaurant, en iyi et ve en iyi lezzet ödülü gibi çok dalda ödül sahibi olmuştur. Efendy isimli restaurant’ı Sydney’de en iyi restaurantlar arasında yer almaktadır.
 

 
Seneler önce ise dedesinin döneminde, dedesinin Eskişehir‘de bulunan hamam ve otel’in satarak, İstanbul’dan günümüzde sahip oldukları apartmanı aldığı yazmaktadır. Bu bilgiye dayanarak Somer Sivrioğlu’nun aslen Eskişehir’li olduğunu belirtebiliriz.
 
Az malzeme ile en iyi yemeği yapmayı, ürüne ve toprağa saygıyı anneannesi’nden, çalışma ahlakını babasından, restaurant işletmeciliğini ve insan ilişkilerini annesinden, Anadolu mutfağı kültürünü ve araştırmanın önemini de Musa Ustadan (Dağdeviren)’den öğrendiğini aktarmıştır.
 

Engelli çocuğun azmi, duygulandırdı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

ABD'ye açık uyarı: Şakamız yok, vururuz
ABD'ye açık uyarı: Şakamız yok, vururuz

ABD'ye açık uyarı: Şakamız yok, vururuz

Rusya'dan ABD'ye yaptırım çalımı
Rusya'dan ABD'ye yaptırım çalımı

Rusya'dan ABD'ye yaptırım çalımı

Bizi coşturdu, rakipleri korkuttu
Bizi coşturdu, rakipleri korkuttu

Bizi coşturdu, rakipleri korkuttu

Sıfır noktasında net mesaj: Tereddütsüz karşılık verilecek!
Sıfır noktasında net mesaj: Tereddütsüz karşılık verilecek!

Sıfır noktasında net mesaj: Tereddütsüz karşılık verilecek!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.