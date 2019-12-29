29.12.2019 11:30 - Güncelleme: 29.12.2019 11:30

MasterChef Somer Şef kimdir? Somer Sivrioğlu kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bugün MasterChef Türkiye'de son yemekler canlı yayında yapılacak. Finale kalan Cemre ve Alican'dan birisi bugün MasterChef olmak için yarışacaklar. Heyecanlı dakikaların yaşanacağı büyük finalde nefesler tutulacak. MasterChef'in sevilen jürisi Somer Sivrioğlu'na dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler..

MASTERCHEF SOMER ŞEF KİMDİR?

Somer Sivrioğlu, 1971 yılında dünyaya gelmiş, 25 yaşında iken 1995 senesinde Yüksek Lisans yapmak için Avustralya’ya gitmiştir. Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünden mezun olmuş, daha sonra master yapmıştır. Aslı Sencer Sivrioğlu ile evli olan Somer Sivrioğlu’nun bu evliliğinden bir oğlu, bir de kızı vardır. İşlerini eşi ile birlikte yöneten usta şef’in eşi ise işyerinin finansman kısmı ile ilgilenmektedir. İkizler burcudur. Son olarak, sıkı bir Fenerbahçe taraftarıdır.

Bir dönem Lezzet Yolculuğu isimli bir radyo programını sunmuş, ayrıca köşe yazarlığı yapmıştır. Geçmişten günümüze, en iyi restaurant, en iyi et ve en iyi lezzet ödülü gibi çok dalda ödül sahibi olmuştur. Efendy isimli restaurant’ı Sydney’de en iyi restaurantlar arasında yer almaktadır.

Seneler önce ise dedesinin döneminde, dedesinin Eskişehir‘de bulunan hamam ve otel’in satarak, İstanbul’dan günümüzde sahip oldukları apartmanı aldığı yazmaktadır. Bu bilgiye dayanarak Somer Sivrioğlu’nun aslen Eskişehir’li olduğunu belirtebiliriz.

Az malzeme ile en iyi yemeği yapmayı, ürüne ve toprağa saygıyı anneannesi’nden, çalışma ahlakını babasından, restaurant işletmeciliğini ve insan ilişkilerini annesinden, Anadolu mutfağı kültürünü ve araştırmanın önemini de Musa Ustadan (Dağdeviren)’den öğrendiğini aktarmıştır.