MasterChef Tanya Kilitkayalı kimdir? Tanya Masterchef nereli?

18 Ağustos 2020 Salı 10:26 - Güncelleme: 18 Ağustos 2020 Salı 10:26

MasterChef'te uzun süren mücadelenin ardından son 16'ya kalan isimler resmen açıklandı. Tanya Masterchef'te Mavi takımın kaptanı oldu. MasterChef Tanya Kilitkayalı, yarışmacılar arasında en iyi tulumba tatlısını yapan isim oldu. 100 bin başvuru arasından son 16'ya kalmaya hak kazanan isimler arasında yer alan Masterchef Tanya Kilitkayalı kimdir sorusu yarışmanın takipçileri tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. MasterChef 2020 ikinci final turunda yarışan isimler arasında olan Tanya Kilitkayalı İspanyol soğuk çorbası olan Gazpacho yemeği ile balkona çıkmaya hak kazanmış ve ana kadroya katılmaya hak kazanan 10. isim olmuştu. Yarışmacının ana kadroya seçilmesinin ardından, Tanya Masterchef nereli? sorusunun yanıtı, programın sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. İşte MasterChef Tanya Kilitkayalı hakkında merak edilenler...

MASTERCHEF TANYA KİLİTYALI KİMDİR?

26 yaşında olan Tanya Kilitkayalı, öğretim görevlisi. Yarışmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılıyor. Yaptığı yemekle üçlü elemelere kalan Kilitkayalı Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü mezunu.

TANYA MASTERCHEF NERELİ?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde doğan Tanya Kilitkayalı, çocukluğundan beri annesiyle beraber Kilitkaya Köyü’nde bir aile işletmesinde yöresel tatları hazırlıyor. Tanya ve Celal üniversiteden arkadaşlardır.

MASTERCHEF 2020 FİNAL YARIŞMACILARI

Serhat

Duygu

Özgül

Emir

Ayyüce

Sedat

Esra

Furkan

Barbaros

Tanya

Berk

Eray

Uğur

Celal

Gülşah

Ebru