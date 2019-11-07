MasterChef Türkiye elenen isim kim? Masterchef'te kim gitti? gibi soruların yanıtları tüm izleyiciler tarafından merak ediliyor. MasterChef Türkiye'de bu akşam veda gecesi yaşanacak. MasterChef Türkiye'de Suna, Mustafa, Eda ve Güzide elenmemek için en iyi yemeği yapmaya çalışacaklar. İçlerinden birisinin son yemeği olacak. MasterChef'te bu hafta en başarılı yemeği yaparak dokunulmazlık oyununu kazanan takım mavi takım oldu. MasterChef Türkiye yeni bölüm ve eleme gecesi hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik.

MASTERCHEF TÜRKİYE ELENEN İSİM KİM?

Masterchef'te kim gitti? sorusunun yanıtı henüz belli olmadı. MasterChef Türkiye elenen isim bu akşam belli olacak. MasterChef Türkiye elenen isim belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

DÜN AKŞAM ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU

MasterChef Türkiye 43. bölümde oynanan takım dokunulmazlığında kırmızı ve mavi takım sebzeli Çin böreği, wonton Çin böreği, zorlu karabiberli kalamar, tatlı ekşi soslu tavuk, Çin pilavı, Moğol usulü dana et tarifi ve kızarmış dondurmadan oluşan zorlu Çin menüsünü oluşturdu. Şefler takımların hazırladığı yemeklerin tadımını yaptıktan sonra değerlendirmede bulundu.

MasterChef'te bu hafta en başarılı yemeği yaparak dokunulmazlık oyununu kazanan takım mavi takım oldu.

BİREYSEL YARIŞTAN GALİP GELEN İSİM

MasterChef Türkiye 43. bölümde oynanan takım dokunulmazlığında kaybeden takım kırmızı takım oldu. Bireysel dokunulmazlık oyununda yarışmacılar barbun balığından en farklı, en lezzetli yemeği çıkarmaya çalıştı. En güzel barbun balığını hazırlamaya çalışan kırmızı takım yarışmacılarından bu hafta bireysel dokunulmazlığı Batuhan kazandı.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Bireysel dokunulmazlığı kazanan Batuhan, Eda'nın ismini verdi. Yapılan oylama sonucunda ise ortak kararla ikinci eleme adayı Güzide oldu.

Böylece ilk dokunulmazlık mücadelesi sonucunda isimleri verilen Mustafa, Suna ile birlikte Eda ve Güzide de eleme adayı olarak belirlendi.