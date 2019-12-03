Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. MasterChef Türkiye yarışmacıları günün anlam ve önemini bugünkü programda yaşatacaklar. Yarışmacılar 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne özel olarak Engelsiz Yaşam Merkezi’ni ziyaret gidiyor. Duygu dolu anların yaşandığı Masterchef Türkiye'de söylenen şarkı dikkatleri çekti. Görme engelli genç bir kızın söylediği şarkıyla duygusal anlar yaşanıyor. Jürileri ve yarışmacıları duygulandıran şarkı hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. MasterChef'te söylenen şarkının adı ne? Masterchef Türkiye'de söylenen şarkının anlamı nedir? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. İşte tüm merak edilenler..

MASTERCHEF'TE SÖYLENEN ŞARKININ ADI NE?

Masterchef Türkiye’nin bugünkü bölümünde söylenen şarkının adı Ederlezi. Sırp bir besteci olan Goran Bregoviç'in boşnaklar için bestelediği biliniyor.

Ederlezi, Balkanlardaki azınlığa ait, son dönemde oldukça popülerleşen bir halk şarkısıdır. Çingeneler Zamanı filmiyle özdeşleşen Ederlezi, Romanca bir kelimedir.

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE SÖYLENEN ŞARKININ ANLAMI NEDİR?

Şarkının Türkçe anlamı ise şöyle;

Ederlezi... Kızların ağıtlar düzerken Bosna yaylalarında, Acıya bulanmıştı şenlikleri, Ederlezi yine gelmişti her sene geldiği gibi, Ne bilsin burada yetim kızlar var Bu sene ederlezi babasız kalmıştı Yetim kızların yürekleriydi gelen. Sarı saçları mavi gözleriyle, Gökyüzü bile özenirdi güzelliklerine, Deniz utanırdı mavisinden, Cenazelere uğurlanmıştı ederlezi, Şurada yatan kefensiz, babalarımızdı Boşnak kızları Goran’ın, Yetimdi sarıları, yetimdi mavileri. Ah ederlezi, niye geldin bu sene Bilmez misin, buradaki kızlar yetim Şurada yatan babalarımızdı, kefensiz Yaslar bağladı sarı saçlarımız Babasızdı mavi gözlerimiz Ve goran, haykır yine bosna dağlarına Ederlezi kızlarım, ederlezi...