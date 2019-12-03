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MasterChef'te söylenen şarkının adı ne? Masterchef Türkiye'de söylenen şarkının anlamı nedir?

Bugün MasterChef'te özel bir bölüm ekranlara gelecek. MasterChef Türkiye'nin bugünkü bölümü Engelsiz Yaşam Merkezi'nde çekildi. Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. MasterChef'in bugünkü bölümünde günün anlam ve önemi yaşatılıyor. Duygu dolu dakikaların yaşandığı Masterchef Türkiye'de söylenen şarkı dikkatleri çekti. Yarışmacıları ve izleyicileri derinden etkileyen şarkı hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. MasterChef'te söylenen şarkının adı ne? Masterchef Türkiye'de söylenen şarkının anlamı nedir? işte tüm bu soruların yanıtları sizlerle..

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Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. MasterChef Türkiye yarışmacıları günün anlam ve önemini bugünkü programda yaşatacaklar. Yarışmacılar 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne özel olarak Engelsiz Yaşam Merkezi’ni ziyaret gidiyor. Duygu dolu anların yaşandığı Masterchef Türkiye'de söylenen şarkı dikkatleri çekti. Görme engelli genç bir kızın söylediği şarkıyla duygusal anlar yaşanıyor. Jürileri ve yarışmacıları duygulandıran şarkı hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. MasterChef'te söylenen şarkının adı ne? Masterchef Türkiye'de söylenen şarkının anlamı nedir? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. İşte tüm merak edilenler.. 
 

3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ NEDİR?

 

ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ NEREDE?

 
MASTERCHEF'TE SÖYLENEN ŞARKININ ADI NE? 
Masterchef Türkiye’nin bugünkü bölümünde söylenen şarkının adı Ederlezi. Sırp bir besteci olan Goran Bregoviç'in boşnaklar için bestelediği biliniyor. 
 
 
 
Ederlezi, Balkanlardaki azınlığa ait, son dönemde oldukça popülerleşen bir halk şarkısıdır. Çingeneler Zamanı filmiyle özdeşleşen Ederlezi, Romanca bir kelimedir.
 
MASTERCHEF TÜRKİYE'DE SÖYLENEN ŞARKININ ANLAMI NEDİR? 
 
Şarkının Türkçe anlamı ise şöyle;
 
Ederlezi...
Kızların ağıtlar düzerken Bosna yaylalarında,
Acıya bulanmıştı şenlikleri,
Ederlezi yine gelmişti her sene geldiği gibi,
Ne bilsin burada yetim kızlar var
Bu sene ederlezi babasız kalmıştı
Yetim kızların yürekleriydi gelen.
Sarı saçları mavi gözleriyle,
Gökyüzü bile özenirdi güzelliklerine,
Deniz utanırdı mavisinden,
Cenazelere uğurlanmıştı ederlezi,
Şurada yatan kefensiz, babalarımızdı
Boşnak kızları Goran’ın,
Yetimdi sarıları, yetimdi mavileri.
Ah ederlezi, niye geldin bu sene
Bilmez misin, buradaki kızlar yetim
Şurada yatan babalarımızdı, kefensiz
Yaslar bağladı sarı saçlarımız
Babasızdı mavi gözlerimiz
Ve goran, haykır yine bosna dağlarına
Ederlezi kızlarım, ederlezi...
 
MASTERCHEF TÜRKİYE'DE SÖYLENEN ŞARKININ SÖZLERİ
Sa me amala oro kelana
Oro kelana, dive kerna
Sa o Roma daje
Sa o Roma babo babo
Sa o Roma o daje
Sa o Roma babo babo Ederlezi, Ederlezi
Sa o Roma daje
Sa o Roma babo, e bakren chinen
A me chorro, dural vesava
Romano dive, amaro dive
Amaro dive, Ederlezi
Ediwado babo, amenge bakro
Sa o Roma babo, e bakren chinen
Sa o Roma babo babo
Sa o Roma o daje
Sa o Roma babo babo
Ederlezi, Ederlezi
Sa o Roma daje

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