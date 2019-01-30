Mavi balina nasıl bir oyun? (Mavi balina öldüren oyun tehlikesi nedir?) İşte son kurbanları

Mavi balina oyunu yine gündemde! Geçtiğimiz günlerde 13 yaşındaki Emine’nin intihar haberi üzerine çıkan mavi balina oyunu tehlikesi çocuğun defterlerinde yazdıkları resimler ile netlik kazanmış oldu. Yaşanan bu acı olay nedeniyle milyonlarca anne ve babalar mavi balina oyununun ne olduğunu ve nasıl öldürdüğünü merak ediyor. İşte dünyanın birçok ülkesinde onlarca çocuğun ölümünde sorumlu olduğu iddia edilen Mavi Balina oyunu ile ilgili bütün detaylar



Son birkaç yıldır çeşitli ülkelerdeki intiharlarla gündeme gelen ‘Mavi Balina’ adlı bilgisayar oyunu tehlikesine bir yenisi daha eklendi. Adana’da 13 yaşındaki Emine K., babasının av tüfeğiyle intihar etti. Küçük kızın okul defterlerinden "Mavi Balina" oyununa ait yazılar ve resimler çıktı. Aile, intiharın bu yönde araştırılması için yetkililere başvurdu.







Olay, 21 Ocak’ta Adana Seyhan'da meydana geldi. İddiaya göre, yarıyıl karnesinde teşekkür belgesi alan 8’inci sınıf öğrencisi Emine K., babasına ait ruhsatlı av tüfeğiyle intihar etti. Küçük kız, yapılan otopsinin ardından gözyaşları içinde aile mezarlığına defnedildi.



OKUL DEFTERLERİNDEN YAZILAR VE RESİMLER ÇIKTI



Acı olayın ardından aile, kızlarının okul defterlerinde birçok gencin ölümüne neden olan "Mavi Balina" oyununa ait yazılar ve resimler olduğunu gördü.



Kızlarının bu oyun nedeniyle intihar etmiş olabileceği şüphesine kapılan aile, yetkililerden olayın bu yönde araştırılmasını istedi.



Ailelere Mavi Balina uyarısı: Geç olmadan kontrol edin



Uzmanlar uyardı: “Gençlerin intiharına neden olan bilgisayar oyunu ‘Mavi Balina’ tehlikesi sürüyor. Bu oyun gençleri hipnoz yöntemiyle intihara sürüklüyor. Aileler çocuklarının bilgisayarlarını kontrol etsin!”



Bu oyun için yapılan onca uyarıya rağmen intihar girişimlerinin devam ettiği ortaya çıktı. Uzmanlar, ‘Mavi Balina’ üzerinden hipnotik yönlendirme yapıldığı uyarısında bulunurken ailelere çocuklarının bilgisayar ve cep telefonu kullanımını sınırlamalarını önerdiler. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Fethiye Kılıçaslan ve Hamza Ayaydın, 3 ay önce ‘Mavi Balina’ nedeniyle intihar girişiminde bulunan 13 yaşındaki erkek çocuğun yaşadıklarını “Gençler için yeni bir tehlike: Mavi Balina Oyunu” başlıklı bir araştırma ile kamuoyunun dikkatine sundular.







'CANINA KIY' TALİMATI



13 yaşındaki çocuğun psikiyatri kliniğine ailesi tarafından getirildiği belirtilirken, “Çocuğun 1 ay önce ilaç içerek kendini öldürmeye çalıştığı öğrenildi. 3 ay öncesine kadar ders başarısı, arkadaş ve ailesiyle ilişkileri çok iyi olan hastanın birdenbire başlayan ve gittikçe artan sinirlilik, ağlama, bazen evdekilerle konuşmama, bazen de tartışma, gece geç saate kadar uyanık kalma, kollarına kesik atma, ders başarısında düşme şikayetleri olmuş. Şikayetleri başladıktan 2 ay sonra aşırı dozda ilaç içerek intihar girişimi olmuş. Hastanın 3 ay önce ‘Mavi Balina’ oyununu oynamaya başladığı öğrenildi. Oyunda kendisinin kişisel bilgilerinin alındığını, kendisine komut veren kişilerin olduğunu, bu komutların kendine zarar ver, yükseğe çık, anne ve babana bağır, odada tek başına karanlıkta kal, gece yarısı tek başına dışarı çık ve kanıt için fotoğraf yolla şeklinde olduğu öğrenildi. Oyunun son aşamasında çok miktarda ilaç içerek intihar etmesi yönünde sıkıştırılmış ve hastanın ilaç içerek intihar girişimi olmuş” denildi. ‘Mavi Balina’ oyununa bağlı genç ölümlerinin her geçen gün arttığına dikkat çeken iki uzman, “Gençlerin internet kullanımlarının aileleri ve okul tarafından takip edilmesi önem arz etmektedir” uyarısında bulundu.



‘HİPNOTİZE EDİYOR'



Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölüm Başkanı Doç.Dr. Hatice Demirbaş, birçok insanın ölümünden sorumlu olduğu belirtilen ‘Mavi Balina’ oyunu nedeniyle onlarca gencin intihar girişiminde bulunduğunu ifade ederek şöyle konuştu: “Mavi Balina, Marim ve Momo gibi oyunlara katılanlarda depresyon, kaygı bozukluklarının yanı sıra davranış sorunları ve suça eğilim ortaya çıkabiliyor. Özellikle bireyin kendine ve çevresine yönelik şiddet göstermesi en dikkat edilmesi gereken konu. Sanal zorbalık içeren oyunlar, çocukları hedef alıyor ve çocukların bilişsel gelişimleri henüz tamamlanmadığı için bu tür oyunların zorbalıkları karşısında ne yapacaklarını bilemiyorlar. Çocuklar korkup verilen yönlendirmelere uyarak karşısındaki kişi ne söylerse yerine getirmekte. Bir çeşit hipnotik yönlendirme söz konusu.”

Mavi Balina gençleri intihara sürükleyen oyunun adıdır. Toplamda 50 görevden oluşan ve oyuncuların kendine zarar vermesini isteyen oyun çeşidinde son görev ise oyuncuların intihar etmesi. Uzmanlar ise Mavi Balina adındaki oyuna karşı herkesi uyarıyor. Oyunun son kurbanı ise Ordu’da 17 yaşındaki İbrahim Can Duman oldu. Oyunu oynayan İbrahim, son görevde intihar etti.



Teknoloji sektörünün gelişmesiyle birlikte uygunsuz birçok uygulama ve oyun da piyasadaki yerini aldı. Son zamanlarda ise ortaya çıkan Mavi Balina adlı oyun ise adeta gençleri intihara sürüklüyor. Onlara bazı görevler vererek yerine getirmesini isteyen oyun gençleri kandırmaya yönelik ilerliyor. Uzmanlar ise Mavi Balina adlı oyuna karşı tüm velileri uyardı. 50 bölümden oluşan Mavi Balina oyunu gençlerin vücudunu jiletle kesmesinden oluşuyor.



Oyunda bazı görevler veriliyor ve eksiksiz olarak bunların yerine getirilmesi isteniyor. Son görev ise oyuncunun intihar etmesi! Hakkında soruşturma açılan bu oyunun adı Blue Whale (Mavi Balina).



Resmi olarak satılmıyor



Mavi Balina, resmi olarak oyun marketlerinde satılmıyor. Oyunu oynamak isteyenler, Rus chat sayfalarındaki yöneticilerden adres alıyor. İnternet adresine girenlerin bilgisayarına virüs bulaştığı ve kişisel bilgilerine ulaşıldığı, sonrasında ise şantaj yoluyla oyuncudan tüm talimatların yerine getirilmesi isteniyor.



Mavi Balina’na dair dikkat çekenler:



> Mavi Balina 50 görevden oluşuyor.

> Görevler genellikle oyuncunun kendi vücudunu jiletle kesmesinden oluşuyor.

> Görev sonunda yapılan işlem, yetkili kişiye görsel olarak kanıtlanıyor.

> Oyuncudan korkunç video ve müzikler dinlenmesi isteniyor.

> 6. görev gizli tutuluyor ve ne olduğu bilinmiyor.

> 50. görevde oyuncunun yüksek bir binaya çıkıp aşağı atlaması isteniyor.



İşte oyun adı altında internette dolaşan bu ölüm makinesinin, son 6 ay içinde 130 gencin intiharıyla ilişkili olabileceği ifade ediliyor.



Son olarak Almanya’da yaşayan 14 yaşındaki Furkan Şen, bu sistemin kurbanı oldu ve hayatını kaybetti. Alman yetkililer, gencin intihar etmeden önce Blue Whale (Mavi Balina) isimli oyunu oynadığını ve oyunda ‘gereğini yerine getirmek’ amacıyla kendisini öldürmüş olabileceğini belirtti.