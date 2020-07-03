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Yaşam

Mehmetçik ve görevlilerden yavru leyleğe şefkat eli

Tunceli'de askerler ile görevliler aydınlatma direğindeki yuvasından düşen leylek yavrusu için seferber oldu. Yuvanın olduğu direkteki elektrik akımı kesildi, yavru leylek vinç yardımıyla yuvasına yerleştirildi.

AA03 Temmuz 2020 Cuma 16:38 - Güncelleme: 03 Temmuz 2020 Cuma 16:38
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Mazgirt ilçesi Elmalı köyündeki Elmalı Jandarma Karakol Komutanlığı yakınlarında bulunan aydınlatma direği üzerindeki leylek yuvasından bir leylek yavrusu zemine düştü.

Leyleği fark ederek koruma altına alan jandarma personeli durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğüne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye giden ekip, leylek yavrusunu jandarma ekibinden alarak sağlık kontrolünden geçirdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri genel sağlık durumunun iyi olduğunu anlaşılan minik leyleği yuvaya bırakmak için Fırat Elektrik Dağıtım AŞ İl Müdürlüğü (FEDAŞ) personelinden yardım vinç istedi.

Köye gelen FEDAŞ ekibi, güvenlik önlemi almak için önce leyleğin yuvasının da yer aldığı aydınlatma direğine gelen hattaki akımı kesti.

İki ekibin üyeleri daha sonra leylek yavrusunu vinç yardımıyla yuvasına bıraktı.

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