Yaşam

Mehmetçik'in yolu için seferberlik! 3 metrelik kar duvarlarını devirdiler

Van'ın Başkale ilçesinde, İran sınır hattındaki üs bölgeleri ve mahalle yolları mayıs ayında etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle kapandı. Kar kalınlığının yer yer 3 metreyi aştığı 3 bin 600 rakımlı bölgede, karla mücadele ekiplerinin 3 gün süren aralıksız çalışması sonucu karakol ve yerleşim yerlerine ulaşım yeniden sağlandı.

IHA2 Mayıs 2026 Cumartesi 10:09
Mehmetçik'in yolu için seferberlik! 3 metrelik kar duvarlarını devirdiler
Van'ın Başkale ilçesinin İran sınırındaki bölgede 3 metreyi aşan kardan kapanan yol, 3 gün süren çalışma sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

Başkale'nin İran sınır hattında bulunan Mahmutabat Mahallesi'ne bağlı Koru mezrası ile karakol ve askeri üs bölgelerinin yolu, mayıs ayına rağmen etkili olan kar yağışı ve tipi sonrası ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekiplerinin kar kalınlığının yer yer 3 metreyi aştığı 3 bin 600 rakımlı bölgede yolu açmak için çalışma başlattı.

Ekiplerin, gece gündüz sürdürdükleri çalışmalarda mezra, karakol ve üs bölgelerinin yolları yeniden ulaşıma açıldı.

