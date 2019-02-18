Melen’de hedef 300 bin raftingci 

Rafting Düzce İl Temsilcisi Birol Tepe, Melen Çayı’nın debisinin istedikleri seviyeye ulaştığını belirterek, rafting sezonunu açtıklarını söyledi. Kar suları eridikçe çayın debisinin arttığını dile getiren Tepe, geçen yıl 80 bin ziyaretçi hedeflemelerine rağmen sezonu 150 binle kapattıklarını bu yıl ise 300 bin ziyaretçiyi hedeflediklerini söyledi. Tepe ‘’Orta Doğulu ve Arap misafirlerimiz burayı keşfetmeye başladı. Şimdiden 200 bin turist yer ayırttı’’ dedi.