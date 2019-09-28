Melike'nin ölümünde kahreden detaylar! Babanın feryadı yürekleri dağladı

Edinilen bilgiye göre, olay dün akşam saatlerinde Kozan İlçesi’ne bağlı Tufanpaşa Mahallesi Gazi Rahmi Enişte Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Melike Demirci (19), 14 yaşındayken okuldan kaçarak Sezer Ç. (24) ile dini nikahlı olarak birlikte yaşamaya başladı. Çiftin 3 yıl önce bir de kızları dünyaya geldi. Son 1 yıldır Sezer Ç. ile tartışan Demirci, 15 gün önce kızını kayınvalidesinin yanına bırakarak babası Remzi Demirci’nin (62) evine taşındı. Dün akşam saatlerinde ise kayınvalide H. Ç, Melike Demirci’yi arayarak, “Çocuk ağlıyor ve seni istiyor. Buraya gel” dedi.

Bunun üzerine ise baba Remzi Demirci, kızını kayınvalidesinin evine motosiklet ile götürdü. Baba Demirci, kayınvalide H. Ç. ile husumetli olduğu için kızını 1 geri sokakta indirdi ve orada beklemeye başladı. Bu sırada Melike Demirci’nin dini nikahlı yaşadığı Sezer Ç. ise sokak başında pusuda beklerken Demirci’yi görüp bıçaklamaya başladı. Baba ise habersiz beklerken ihbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinden olayı öğrendi. Ambulansla Kozan Devlet Hastanesine kaldırılan Melike Demirci, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Çelik’in cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırılırken, Sezer Ç. ise gözaltına alındı. Sabah saatlerinde yapılan otopsinin ardından Demirci’nin cenazesi yakınlarına teslim edildi. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan baba Remzi Demirci, kızını öldüren şahsın en ağır cezayı almasını istedi.