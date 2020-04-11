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Yaşam

Menemen polis ve jandarmasından sıkı önlem

Korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edilmesiyle Menemen'de polis ve jandarma ekipleri ilçede sıkı önlemler aldı.

İHA11 Nisan 2020 Cumartesi 21:59 - Güncelleme: 11 Nisan 2020 Cumartesi 21:59
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Dün gece sokağa çıkma yasağı ilan edilmesiyle güvenlik güçleri Menemen’de sıkı önlemler aldı. Korona virüs salgını nedeniyle yayınlanan genelge ile 31 ilde, gece saat 00.00 itibariyle başlayan ve 48 saat sürecek sokağa çıkma yasağının ilk gününde Menemen sokakları boş kaldı. Sabahın ilk saatlerinde ekmek almak için dışarı çıkan vatandaşlar uyarıldı ve evlerine gönderildi. Belediye ve fırınların dağıtım ekipleri evlere ekmek servisi yaptı.

Sokağa çıkma yasağını bilmelerine rağmen yasağa uymamakta ısrarcı olan vatandaşlara, ’1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesildi. Hastane ve özel izin bulunan vatandaşların denetim bölgelerinden geçişlerine izin verilirken Manisa yönünden Menemen ve İzmir’e geçiş yapmak üzere Kuzey Ege Otobanını kullanmak isteyen, izinleri olmayan araç sürücülerine izin verilmeyerek mazaretsiz olduğu tespit edilenlere adli para cezası uygulandı. İzmirlilerin Foça’ya gitmek için sık sık kullandıkları Seyrekköy yolları da Seyrek Jandarma Komutanlığınca denetlenerek geçişlere kapatıldı.

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