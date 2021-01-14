Mersin'de dolu arazilere zarar verdi

AA 14 Ocak 2021 Perşembe 21:20 - Güncelleme: 14 Ocak 2021 Perşembe 21:20

Mersin'in Tarsus ilçesinde dünkü dolu yağışı nedeniyle 600 dekar ekili tarım arazisinin zarar gördüğü bildirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dün etkili olan dolu yağışı sonrası ön hasar tespit çalışmasının tamamlandığı belirtildi.

Çalışmalar neticesinde ilçeye bağlı Kaklıktaşı, Tepetaşpınar, Pirömerli, Belen ve Karadiken mahallelerinde nergis, bakla, bezelye ve yeşil soğan gibi ürünlerin ekili olduğu 600 dekarlık ekili tarım arazisinin zarar gördüğünün tespit edildiği kaydedildi.

Dolu nedeniyle oluşan zararın 1 milyon lira civarında olduğu ifade edildi.

Belediye Başkanı Bozdoğan'dan tarım alanlarında inceleme

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, dolu yağışının etkili olduğu 5 mahalledeki tarım alanlarını inceledi.

Üreticilerle görüşüp bilgi alan Bozdoğan, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bozdoğan, gazetecilere, zararın tespiti için belediyenin ziraat mühendislerinin kapsamlı şekilde çalışma yürüteceğini söyledi.

Üreticiler için tüm imkanları seferber edeceklerini dile getiren Bozdoğan,"Ekiplerimizle üreticilerin yanlarına geldik ve zararı yerinde inceledik. Üzerimize düşen ne varsa yapmak için çalışmalara başladık. Vatandaşlarımızın her zaman yanındayız." ifadelerini kullandı.