Mersin'de meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, N.B (65) yönetimindeki otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Yenice istikametinde kontrolden çıktı.
Yolun yanındaki araziye devrilen araçtaki sürücü ile 5 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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