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Yaşam

Mersin'de sahte içki ve uyuşturucu operasyonu

Mersin'in Tarsus ilçesinde sahte içki ve uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı.

AA15 Ekim 2020 Perşembe 00:24 - Güncelleme: 15 Ekim 2020 Perşembe 00:24
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Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, KOM Grup Amirliği ekipleri bir evde sahte içki imal edildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Eve operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 30 litre sahte rakı ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan M.B. adli işlemlerin ardından tutuklandı.

Öte yandan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu operasyonunda ise 701 gram esrar ele geçirildi.

Olay ile ilgili gözaltına alınan A K. ve N P. yapılan işlemlerin ardından, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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