Mersin'de yanık çocuğun tedavisi

AA 26 Aralık 2020 Cumartesi 19:02 - Güncelleme: 26 Aralık 2020 Cumartesi 19:02

İzmir'de 4 ay önce sıcak su dökülmesi nedeniyle vücudunda yanıklar oluşan 2 yaşındaki Suriyeli, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altında alındı.

Mersin Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü öncülüğünde yapılan çalışmalarda, sosyal medyada görüntüleri yayımlanan, vücudunda yanıklar bulunan çocuğun 2 yaşındaki Suriye uyruklu Roda Elsincer olduğu ve Tarsus ilçesi Barbaros Mahallesi'ndeki bir çadırda ailesiyle yaşadığı tespit edildi.

Bölgeye giden ekipler, çocuğun vücudundaki yanıkların 4 ay önce İzmir'de sıcak su dökülmesi nedeniyle oluştuğunu belirledi.

Çadırda 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalede, sırtının bir bölümünden demir parçası çıkarılan Elsincer'in yarası pansuman edildi.

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen çocuğun tedavisine başlandı.

Elsincer'in sağlık durumun iyi olduğu bildirildi.

Öte yandan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından aileye yardım yapılması için çalışma başlatıldı.