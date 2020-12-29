İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Aralık 2020 Salı / 14 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,382
  • EURO
    9,0562
  • ALTIN
    445.709
  • BIST100
    1459.69
Yaşam

Mersin'deki yangında 2 bebek öldü

Mersin'de bir evde çıkan yangında 2 Suriyeli bebek öldü.

AA29 Aralık 2020 Salı 18:44 - Güncelleme: 29 Aralık 2020 Salı 18:49
ABONE OL

Mersin'in Silifke ilçesinde bir evde çıkan yangında Suriye uyruklu 2 bebek hayatını kaybetti.

Mukaddem Mahallesi 167. Sokak'taki iki katlı evin üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangını söndüren ekipler, biri yerde biri beşikte 2 bebeği yerde hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekipleri Suriye uyruklu 3 aylık Salih Elşevaş ile 2 yaşındaki Khawla Elşevaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Bebeklerin cenazesi Silifke Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.