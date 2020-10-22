Merve Aslan olayı nedir? Kardeşi tarafından vurulan Merve Aslan kimdir?

22 Ekim 2020 Perşembe 16:18 - Güncelleme: 22 Ekim 2020 Perşembe 16:18

Merve Aslan olayı nedir? sorusunun yanıtı Twitter'da hastag olan genç kızın cinayete kurban gitmesi nedeniyle araştıtılıyor. 21 yaşındaki Mustafa Aslan, 3 yıldır eve gelmeyen ablası Merve Aslan'ı vurdu. Genç kızdan geriye sadece kitapları kaldı... Başından vurulan genç kız, çağrılan ambulansla hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi. Kardeşi tarafından katledilen Merve Aslan’ın ölümü ardından sosyal medyadan tepki yağıyor. İşte Merve Aslan olayının detayları…

MERVE ASLAN OLAYI NEDİR?

Öğle saatlerinde merkez Yenişehir ilçesindeki Kooperatifler Mahallesi'ndeki Sanat Sokağı'nda Mustafa Aslan, iddiaya göre 3 yıldır eve gelmeyen ablası Merve Aslan ile buluşmak için Adıyaman'dan Diyarbakır'a geldi.

4 EL ATEŞ ETTİ

Sanat Sokağı'nda ablası Merve Aslan ile görüşen Mustafa Aslan, tartışma sonrası yanında bulundurduğu tabancayı çıkarıp, 4 el ateş etti. Kurşunlarına isabet ettiği Merve Aslan yere yığılırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi. Merve Aslan, çağrılan ambulansla hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi. Mustafa Aslan ise polisler tarafından gözaltına alındı.

Adıyaman'dan Diyarbakır'a gelen Mustafa Aslan (21), 3 yıldır eve gelmeyen ablası Merve Aslan'ı (24), tabancayla 4 el ateş ederek öldürdü. Mustafa Aslan'ın (21), gözaltında verdiği ifadesinde, ablasını ailesinin namusuna leke getirdiği için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

'NAMUS İÇİN ÖLDÜRDÜM'

Diyarbakır'da, 3 yıldır eve gelmeyen ablası Merve Aslan'ı (24), sokak ortasında tabancayla 4 el ateş ederek öldüren Mustafa Aslan'ın (21), gözaltında verdiği ifadesinde, ablasını ailesinin namusuna leke getirdiği için öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Aslan, çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi.