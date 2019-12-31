31.12.2019 16:29 - Güncelleme: 31.12.2019 16:29

Bu akşam O Ses Türkiye yine yıldızlar geçidi olacak. Ünlülerin sahne alacağı yılbaşı özel programında renkli dakikalar yaşanacak. Eltilerin Savaşı filminde başrolde yer alan Gupse Özay ve Merve Dizdar, birlikte O Ses Türkiye yılbaşı programına katıldı. İkili birlikte söyledikleri şarkı ile izleyicileri etkilemeyi başardı. Merve Dizdar hakkında da araştırmalar hız kazandı. Merve Dizdar kimdir? Merve Dizdar nereli, kaç yaşında? İşte Merve Dizdar hakkında merak edilenler..





MERVE DİZDAR KİMDİR?

Merve Dizdar, 25 Haziran 1986’da İzmir’de dünyaya geldi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü’nden mezun oldu. Kadir Has Üniversitesi’nde ileri oyunculuk programında yüksek lisans yaptı.





Tiyatro kariyerine Semaver Kumpanya ile başladı.





“İlk sinema deneyimi “Bir ses böler geceyi” filminde, Cem Davran ile yapan Merve Dizdar, Kavak Yelleri, Geniş Aile, Bir Yastıkta, Doksanlar, Çılgın Dershane Üniversite’de gibi başlıca dizi ve filmlerin yanı sıra, son olarak Beş Kardeş, Kertenkele, Arkadaşlar İyidir ve Vatanım Sensin dizisiyle seyircilerle buluştu.





Ayrıca Organik Aşk Hikayeleri, Yok Artık 2, Körfez, Mandıra Filazof’u filmlerinde de rol aldı.