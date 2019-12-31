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Yaşam

Merve Dizdar kimdir? Merve Dizdar nereli, kaç yaşında?

Merve Dizdar kimdir? Merve Dizdar nereli, kaç yaşında? gibi soruların yanıtları tüm O Ses Türkiye takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Bu akşam O Ses Türkiye yine yıldızlar geçidi olacak. Bir yılbaşı klasiğinin yaşanacağı O Ses Türkiye'de ünlüler sahne alacak. O Ses Türkiye yılbaşı programına Gupse Özay ve Merve Dizdar birlikte katıldı. Performansları ile etkilemeyi başaran ikili hakkında araştırmalar hız kazandı. Merve Dizdar hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

31.12.2019  16:29 - Güncelleme: 31.12.2019  16:29
Bu akşam O Ses Türkiye yine yıldızlar geçidi olacak. Ünlülerin sahne alacağı yılbaşı özel programında renkli dakikalar yaşanacak. Eltilerin Savaşı filminde başrolde yer alan Gupse Özay ve Merve Dizdar, birlikte O Ses Türkiye yılbaşı programına katıldı. İkili birlikte söyledikleri şarkı ile izleyicileri etkilemeyi başardı. Merve Dizdar hakkında da araştırmalar hız kazandı. Merve Dizdar kimdir? Merve Dizdar nereli, kaç yaşında? İşte Merve Dizdar hakkında merak edilenler..


MERVE DİZDAR KİMDİR?
Merve Dizdar, 25 Haziran 1986’da İzmir’de dünyaya geldi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü’nden mezun oldu. Kadir Has Üniversitesi’nde ileri oyunculuk programında yüksek lisans yaptı.


Tiyatro kariyerine Semaver Kumpanya ile başladı.


“İlk sinema deneyimi “Bir ses böler geceyi” filminde, Cem Davran ile yapan Merve Dizdar, Kavak Yelleri, Geniş Aile, Bir Yastıkta, Doksanlar, Çılgın Dershane Üniversite’de gibi başlıca dizi ve filmlerin yanı sıra, son olarak Beş Kardeş, Kertenkele, Arkadaşlar İyidir ve Vatanım Sensin dizisiyle seyircilerle buluştu.


Ayrıca Organik Aşk Hikayeleri, Yok Artık 2, Körfez, Mandıra Filazof’u filmlerinde de rol aldı.

Fahrettin Altun’dan Kanal İstanbul paylaşımı

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