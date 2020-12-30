Mesanesinden 2.5 kilo taş çıktı!

DHA 30 Aralık 2020 Çarşamba 10:45 - Güncelleme: 30 Aralık 2020 Çarşamba 10:45

Yeşilyayla Mahallesi'nde yaşayan işçi emeklisi Halil Kul, idrar kaçırma ve ağrı şikayetiyle Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu. Üroloji kliniğinde muayene edilen Kul'un böbrek ve mesanesinde taşlar olduğu belirlendi. Prof. Dr. Ali Ersin Zümrütbaş tarafından yapılan ameliyatla Kul'un mesanesinden en büyüğü 700 gram olmak üzere toplam 2,5 kilo ağırlığında 5 ayrı taş çıkarıldı. Hastanın mesanesinden bu kadar ağırlıkta ve irilikte taş çıkması doktorları bile şaşırttı.

‘TAŞLARI ÖMÜR BOYU SAKLAYACAĞIM’

Tedavisinin ardından taburcu olan ve evine dönen Halil Kul, taşları hastanede bırakmadığını, hatıra olarak saklamak için evine getirdiğini söyledi. Taşları yanından ayırmayan ve bir kutu içinde saklayan Kul, "Yaklaşık 6 aydır ağrı çekiyordum ve idrar kaçırma yaşıyordum. Hastaneye gittiğimde taşlar olduğunu söylediler ve ameliyata aldılar. Taşlar iri olduğu için doktorlar vücudumdaki keseden zor çıkarmışlar. Ameliyattan sonra taşları bana gösterdiler, ben de önce inanmadım. Dışardan getirdiler sandım öyle değilmiş, benim içimden çıkmış. Doktorlar bile taşları görünce şaşırmış. Hastanedeki doktor ve hemşireler taşların fotoğraflarını çektiler. Bu kadar ağırlıkta ve irilikte ilk kez birinden böyle taşlar çıkmış. Daha önce zor yürüyordum, taşlar alındıktan sonra rahat rahat yürümeye başladım. Taşlar alınınca üzerimden yük kalktı. Kendimi hafiflemiş hissettim. Komşular ve yakınlarım taşları görmeye geliyorlar onlar da inanmakta zorlanıyor. Bu taşları ömür boyu saklayacağım" dedi.