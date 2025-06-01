Tüm Türkiye Marmaray'da yolculuk yapan babanın çocuklarının gözü önünde uğradığı saldırıyı konuşuyor.

Marmaray'da yolculuk sırasında yer verme tartışmasında, yanında çocukları olan bir babayı darp eden şahıslar yakalanarak gözaltına alınmış, 2 saldırgandan biri tutuklanmıştı.

DARP EDİLEN BABA: BİRAZ SERT İKAZDA BULUNMUŞ OLABİLİRİM

Baba D.E. ifadesinde, trende bir kadını yol vermediği için uyardığı esnada, bir erkek yolcunun "Neden bayana bağırıyorsun?" diyerek kendisini darbettiğini sonra da kaçtığını ileri sürdü.

Darp edilen D.E, "Çocuklarım ile trene binerken kapının önünden geçemediğim için ikazda bulundum bir hanımefendiye. Biraz sert bulunmuş olabilirim" dedi.

SALDIRGANLARIN SAVCILIK İFADESİ

Gözaltına alınan şüpheli E.D. ifadesinde, müştekinin trendeki bir kadına bağırması üzerine tartıştıklarını ve yaşanan olaydan pişman olduğunu söyledi. Şüpheli İ.A. ise müşteki D.E. ile kavga eden şüpheli E.D'yi ayırdığı sırada, D.E'nin kendisini iteklemesi nedeniyle kavgaya dahil olduğunu savundu.

"MESELE GÖRÜNTÜLERDE İZLENENDEN İBARET DEĞİL"

Bir anda Türkiye'nin gündemine oturan olayın videosunu çeken Gazeteci Fuat Kozluklu, 'Mesele görüntülerde izlenenden ibaret değil. Vicdani borç' diyerek yaşananların öncesini ve sonrasını anlattı.

Kozluklu'nun paylaşımı şöyle;

Vicdani borcum olarak dün öğleden sonra Marmaray'da seyahat ederken önümde yaşanan ve yumruklu kavgaya dönüşen olaya dair birebir tanıklığımı aktarmak isterim. Konunun bu denli lince varacağını düşünmemiştim.

Mesele görüntülerde izlenenden ibaret değildir, kavgaya dönüşme aşamasında bir gazeteci refleksiyle video kaydına başladım. Öncesinde olanları anlatmak gerekiyor.

İki çocuğuyla Marmaray vagonuna sanırım Erenköy ya da Bostancı'dan binen beyefendi, kapının kenarında duran ve telefonla konuşan genç hanımefendiye, "niye burada duruyorsun, çocuklarımla girmeye çalışıyorum, zorlandılar. Ya ayakları takılıp sıkışıp düşselerdi" diyerek çıkıştı.

Genç kız "affedersiniz" karşılığını verdi, özür diledi. Oysa vagona biniş kapısının ortasından rahatlıkla girilebiliyordu. Vagon içi güvenlik kameraları kaydetmiştir diye düşünüyorum. Sürekli toplu taşımayla seyahat ettiğim için çok sık görüyorum, kapının sağında solunda her zaman birileri duruyor maalesef. Kimisi bir iki durak sonra ineceği için vagonun iç kesimlerine ilerlemiyor. Kimiz de kalabalığa karışmak istemiyor. Ya da yol boyunca dışarıyı görüntülüyor, fotoğraf çekiyor. Ancak bu acı olayın yaşandığı sırada çocuklu beyefendinin geçişini zora sokan bir kalabalık yoktu.

Burnu kırılan beyefendi vagona bindikten ve kapılar kapandıktan sonra söylenmeye devam etti. Dakikalarca sürdü bu durum. Sanırım 5-6 dakika... Kapıda duran hanımefendi de ağlamaya başladı. Bunu gören yolcular adama "yeter yahu susun, kapatın konuyu" diye uyarıda bulundu. Ne yazık ki çocuklarının elini tutan adam susmadı, söylenmeye devam etti. Olayın müştekisi durumuna düşen iki kişi de ağlayan genç kızın durumundan hareketle "yeter artık ulan, ne bu kadar büyüttün be" gibi sözlerle adama doğru yürüdü. Ben de cep telefonumun kamerasını açıp kayda başladım. Tutuklanan kişi, çocuklu babaya Marmaray durağa yaklaştığı sırada "çık dışarı" dedi ve yumruk atıp vagondan indi. Marmaray hareket etti.

Diğer genç de söylenerek burnu kırılan adama yanaştı ve onu ittirdi. Taraflar Süreyya Plajı durağında indi. Adamın burnundan oluk oluk kan geliyordu. Herkes şoke olmuştu. Marmaray özel güvenlik elemanları koştu geldi. Burnu kırılan adam kendisine sözlü ve fiziki müdahalede bulunan mavi gömlekli gençten şikâyetçi olduğunu bağırdı. Sonra da kız arkadaşıyla konuşarak uzaklaşan gencin arkasından koşup yumruk attı. Sonrasında Marmaray hareket etti. Tanıklığım bundan ibaret.

Temennim, iki tarafın da öfkelerine yenik düşüp hatalar yaptığı bu tatsız hadisenin farklı boyutlara tırmanmadan kapanmasıdır. Her gün toplu taşıma araçlarında seyahat ettiğim için söylemeliyim ki öfke kontrolünde sıkıntılarımız var.