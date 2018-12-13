Meteor Yağmuru'nun burçlar üzerinde etkisi nedir 13 Aralık burç yorumları Meteor Yağmuru 2018 ne zaman saat kaçta

Meteor Yağmuru'nun burçlar üzerinde etkisi nedir? Meteor Yağmuru 2018 ne zaman saat kaçta? Meteor Yağmuru 2018 Türkiye'den nasıl izlenecek? Hayatınıza şans getirecek Jüpiter hangi evinizi etkileyecek? Meteor Yağmuru nasıl oluşur? Meteor yağmuru ne zaman görülecek? sorularına ilişkin ayrıntılar haberimizde. Gökyüzünde yılın son ve en büyük görsel şöleni olarak nitelendirilen Geminid (İkizler) göktaşı yağmuru için geri sayım başladı. Bütün burçlara iyi haberler var! Bugünden itibaren herkesin hayatında yeni bir dönem başlıyor. Çünkü, astrolojide şans, bolluk, zenginlik ve neşeyi temsil eden Jüpiter, 13 Aralık 2018 tarihinde burç değiştiriyor. Bir yıldır Aslan burcunda bulunan şans gezegeni, bugünden itibaren Başak burcuna geçiş yapacak. Başak burcundaki seyri 9 Ocak 2019 tarihine kadar sürecek olan Jüpiter, her burcun farklı bir evini etkileyerek, o alanda şanslı gelişmelerin olmasını sağlayacak. Geminid Meteor Yağmuru 13 Aralık 2018 Çarşamba gününü 14 Aralık 2018 Perşembe gününe bağlayan gece doruk noktasına ulaşacak. Meteor yağmuru son dakika haberleri ve yeni gelişmeleri star.com.tr haber sitemizden ulaşabilirsiniz. İşte Meteor yağmuru'nun burçlar üzerinde etkisi detayları

Geminid Meteor Yağmuru yaklaşıyor… “Meteor yağmurlarının kralı” olarak bilinen Geminid, 3200 Phaethon adlı sönük bir kuyrukluyıldızın, Güneş etrafındaki yörüngesinde dönerken arkasında bıraktığı kaya parçaları sonucunda oluşuyor.

GEMİNİD (İKİZLER) METEOR YAĞMURU NEDİR?



“Meteor yağmurlarının kralı” olarak bilinen Geminid, 3200 Phaethon adlı sönük bir kuyrukluyıldızın, Güneş etrafındaki yörüngesinde dönerken arkasında bıraktığı kaya parçaları sonucunda oluşuyor. Gemidler her yıl en iyi meteor yağmurlarından biri olarak kabul edilir, çünkü bireysel meteorlar parlaktır ve zirve gökyüzünde meteor akışını saatte 120 meteor gibi yüksek oranlarda görebilir. Bilinen kayıtlara göre, Geminid meteor duşu neredeyse 200 yaşında.

METEOR YAĞMURU NASIL OLUŞUR?



Meteor yağmuru, meteorların dünya atmosferine girdiği zaman, uzayda bıraktıkları belirgin ışıklı izin, havanın yüzeyleriyle sürtüşmesinden doğan kızışmasıdır.



Bağımsız ,tek meteor zerrelerinin çok küçük olduğunu söylersek belki garip görünecektir. Gerçekte bu zerrelerden bazıları bir toplu iğne başı büyüklüğündedir. Buna karşılık, ağırlığı tonları bulan bazı meteorlar da vardır. Meteorların çoğu dünyanın atmosferinden geçerken ısının etkisiyle tamamen yok olur. Sadece büyük meteor parçaları dünyaya ulaşabilir.



Bilim insanları her gün ve gece binlerce meteorun düştüğüne inanmaktadırlar. Ancak dünya yüzünün büyük bir bölümü suyla kaplı olduğundan,dünyaya kadar ulaşabilen meteorların çoğu okyanuslara ve göllere düşerler.



Meteorlar gökyüzünde tek ve belirli bir yönde hareket halinde görülebilir. Fakat genellikle binlerce meteor bir aradadır. Dünya güneşin çevresinde turunu yaparken,bu meteor guruplarına yaklaşabilir. Atmosferin üst tabakalarına temasla çok kızışan meteorlar da bize bir “meteor yağmuru” görünümü verir.

METEOR YAĞMURU'NUN BURÇLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ NEDİR?



Koç ve yükseleni Koç olanlar



Jüpiter, bir sene boyunca 6. evinizde olacak. Özellikle sağlık sorunları yaşayan Koç’lar daha sağlıklı olacak ve var olan sağlık sorunlarını çözmekte zorlanmayacaklar. Bu dönemde iş hayatında yükünüz hafifleyecek ve iş arkadaşlarınızla ilişkileriniz olumlu yönde değişecek.



Boğa ve yükseleni Boğa olanlar



Jüpiter, 5. evinize şans getiriyor. Aşk hayatınız hareketlenecek; yalnız olan Boğa’lar bu dönemde hayatınızın aşkı ile karşılabilirsiniz. Sevgilisi olan Boğa’lar ise önümüzdeki bir sene içerisinde evlenebilirler. Evli Boğa’lar ise bu dönemde çocuk sahibi olabilirler.



İkizler ve yükseleni İkizler olanlar



Jüpiter, 4. ev konularına şans getiriyor. Ekonomik anlamda sıkıntılarınızın bittiği hatta yatırım yapabileceğiniz bir yıl sizi bekliyor. Bu dönemde ev alabilir, istediğiniz eve taşınabilir ya da evinizi güzelleştirmek için tadilat vb. işlere başlayabilirsiniz. Aile ile ilgili tüm sorunlar çözüme kavuşuyor.



Yengeç ve yükseleni Yengeç olanlar



Yengeç burçlarının 3. evine şans getiren Jüpiter hayatınıza mutluluk getirecek. Günlük işleriniz yoğunlaşacak; bu dönemde kısa seyahatler gündeminizde olacak. Ticaretle uğraşanlar kazançlarının arttığına şahit olacak. Bir sene içerisinde ailenize yeni bir üye katılabilir.



Aslan ve yükseleni Aslan olanlar



Jüpiter 2. evinize şans getiriyor. Yeni bir iş ve kariyer sizleri bekliyor. Bu dönemde çalışma şartlarınız iyileşecek ve gelirleriniz çoğalacak. Yeteneklerinizin parlayacağı bir sene boyunca tam istediğiniz gibi bir iş bulabilirsiniz. Yatırım konularında da şans sizden yana…





Başak ve yükseleni Başak olanlar



Jüpiter bir sene boyunca sizin burcunuzda olacak. Bu da, hayatınızda en şanslı dönemlerden birini yaşayacağınız anlamına geliyor. Bir yıl boyunca mutlu hissedecek, sevilecek ve hayatınızın güzelleştiğini hissedeceksiniz. Bazı Başak’lar evlenebilir, ilişkilerini bir adım ileri taşıyabilir; iş arayanlar ise kariyer anlamında şanslı gelişmelerle karşılaşabilirler.



Terazi ve yükseleni Terazi olanlar



12. evinize şans getiren Jüpiter size huzur getirecek. Bir sene boyunca insanlardan ummadığınız destekler görebilirsiniz. Hayatınızdaki engellerin kalktığını ve kendinizi daha iyi tanıdığınızı hissedeceksiniz.



Akrep ve yükseleni Akrepler olanlar



Jüpiter, 11. evinize şans getiriyor. Önümüzdeki dönemde başarılarınızla konuşulacaksınız. Çevrenizi genişletecek Jüpiter, popüler ve değerli kişilerle tanışmanızı sağlayacak. Bekar Akrep’ler bu süreçte evlenecekleri kişiyle de tanışabilirler.





Yay ve yükselen Yay



10. ev konularına şans veren Jüpiter, aile hayatınızı olumlu etkileyecek. Bu dönemde çocuk sahibi olabilir, bekarsanız evlenebilirsiniz. Kariyer alanında da şans veren bu etkiyle isim yapabileceğiniz, başarılı bir sene sizleri bekliyor.



Oğlak ve yükselen Oğlak



Şans gezegeni Jüpiter 9. evinizi destekliyor. Yurt dışıyla ilgili konularda gelişmeler ve fırsatlar sizleri bekliyor. İş arayanlar iş bulabilir, çalışanlar ise daha iyi şartlarda yeni işlere başlayabilirler. Jüpiter hayatınıza maddi anlamda bolluk getirecek.





Kova ve yükseleni Kova olanlar



8. evinize şans getiren Jüpiter, ilişkilerinizde şanslı bir döneme işaret ediyor. Bu dönemde rahatlıkla kredi bulabilir ya da miras-nafaka gibi konulardan gelirler elde edebilirsiniz. İş arayan Kova’lar da bu dönemde istedikleri gibi bir iş bulabilirler.



Balık ve yükseleni Balık olanlar



7. evdeki Jüpiter, sizlere aşk ve ilişki konularında şans getiriyor. Bu dönemde kendinizi çekici hissedecek ve aşk hayatınızın hareketlendiğine tanık olacaksınız. Aradığınız aşkı bulabilir ya da sevgilinizle evlenebilirsiniz. Eğer evliyseniz çok mutlu olacaksınız. Evliliği sorunlu olanları da mutlu ve huzurlu bir dönem bekliyor.

METEOR YAĞMURU NEDEN OLUR?

Meteor, kısaca gökyüzünde yer alan gök cisimlerinden kopmuş küçük parçalardır. Meteorun diğer bir adı da, göktaşıdır. Bu göktaşları, boşlukta yer alan gök cisimlerin etkisine girmektedir. Gök cisimlerinden kopan küçük göktaşları, bazen de atmosferin çekim alanına girmektedir. Tam da bu sırada, bu göktaşları uzayda yüksek bir hızla ilerlerken ışıklı izler bırakır ve bu izler hava yüzeyiyle sürtünür. Bu sürtünmeden dolayı ise kızışma olur. Gökyüzünde gerçekleşen bu olaya “meteor yağmuru” adı verilmektedir. Bu olay aynı zamanda gece karanlığında yeryüzünden çıplak gözle de izlenebilmektedir. Halk arasında bu olay yıldız kayması olarak da anılmaktadır. Oysa meteor yağmuru, göktaşlarının gerisinde bırakmış olduğu belirgin ışık çizgilerine denilmektedir.

Meteor yağmurları, uzayda gerçekleşen en sık uzay olayları arasında yer almaktadır. Bunun nedeni ise, evrende birçok gök cisminin yer alması ve bu gök cisimlerinden çeşitli olaylar nedeniyle parçaların kopmasıdır. Kopan bu ufak gök cisimleri, dünya atmosferine girdiklerinde yüksek hızın neden olduğu sürtünmeden dolayı arkasında ışık bırakır ve böylece meteor yağmuru adı verilen olay gerçekleşmiş olur. Meteor yağmurları, görüntü itibariyle zaman zaman ışık yağmuru olarak da adlandırılabilmektedir.

METEOR YAĞMURU FOTOĞRAFI NASIL ÇEKİLİR?

Eğer bir üçayak(tripod) ve DSLR bir kameranız varsa fotoğraflarını çekebilirsiniz. Kameranızı en geniş açıya, düşük bir ISO değerine getirip pozlama süresini BULB moduna alın. Kamerayı titreştirmeden (süre ayarlı) olarak çekim yapın, kadraja bir göktaşı girdiğinde durdurun. Yıldızlar 10 saniye sonra uzamaya başlayacaktır, fakat kuyrukluyıldızın kayma çizgisini görebilirsiniz. Bunun için en geniş açıda çekim yapmanızda fayda var.