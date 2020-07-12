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Yaşam

Meteoroloji dört il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu

Meteoroloji Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağış beklendiğini belirtti.

AA12 Temmuz 2020 Pazar 14:12 - Güncelleme: 12 Temmuz 2020 Pazar 14:12
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz kıyıları (Sinop hariç), Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Ordu ve Tokat çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık olacağı öngörülüyor.

Yağışların Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

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