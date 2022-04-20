Meteoroloji duyurdu: Cuma günü değişiyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Afyonkarahisar, Denizli, Isparta: Burdur, Konya'nın kuzey kesimleri, Mersin'in iç kesimleri ile Ş. Urfa çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve güney kesimlerde yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, iç ve doğu kesimlerde 3 ila 7 derece azalacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Batı kesimlerde batı ve kuzeybatı, doğu kesimlerde batı ve güneybatı, zamanla Ülkemiz genelinde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli(40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli(40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Ülkemizin iç ve güneydoğu kesimlerinde Afrika üzerinden toz taşınımı beklendiğinden görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yağış alan bölgelerde çamur şeklinde yağış, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu raporunda cuma günü güneşli havanın yeniden yüzünü gösterdiği görülüyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Öğle saatlerinden sonra Trakya'nın yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Adana, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile bu akşam saatlerinde Isparta ve Burdur çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri ile Konya'nın kuzey çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgennin doğu kesimlerinde toz taşınımı görülmesi bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli(40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Malatya dışında bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde bölgenin doğu kesimleri ile Ş. Urfa çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.