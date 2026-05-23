Meteoroloji gün verdi! Sağanak yağış etkisini artıracak

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Burdur, Isparta, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Antalya, Mersin ve Adana'nın iç kesimlerinde, Kahramanmaraş'ın kuzey ve batısında yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevreleri ile Hakkari, Bitlis, Muş ve Van çevreleri, Şırnak'ın kuzey ve doğusu, Batman'ın kuzeyi, Diyarbakır'ın kuzeydoğusu, Siirt'in doğu kesimlerinde yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanakların etkili olması öngörülüyor.

Ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.