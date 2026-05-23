23 Mayıs 2026 Cumartesi / 7 ZilHicce 1447
Yaşam

Meteoroloji gün verdi! Sağanak yağış etkisini artıracak

Meteoroloji, yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen yağışlara karşı vatandaşların sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olmasını istedi.

AA23 Mayıs 2026 Cumartesi 13:29 - Güncelleme:
Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Burdur, Isparta, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Antalya, Mersin ve Adana'nın iç kesimlerinde, Kahramanmaraş'ın kuzey ve batısında yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevreleri ile Hakkari, Bitlis, Muş ve Van çevreleri, Şırnak'ın kuzey ve doğusu, Batman'ın kuzeyi, Diyarbakır'ın kuzeydoğusu, Siirt'in doğu kesimlerinde yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanakların etkili olması öngörülüyor.

Ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

