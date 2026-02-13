İSTANBUL 16°C / 8°C
  Meteoroloji il il sıraladı... Kuvvetli rüzgar ve sağanak geliyor
Yaşam

Meteoroloji il il sıraladı... Kuvvetli rüzgar ve sağanak geliyor

Yurt genelinde etkili olan yağışlı hava, hafta sonu da etkili olacak.

13 Şubat 2026 Cuma 16:28
Meteoroloji il il sıraladı... Kuvvetli rüzgar ve sağanak geliyor
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, yurtta beklenen hava durumuna ilişkin, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Hafta sonu, yurdun batı kesimlerinde yağışların etkisini kaybedeceğini söyleyen Yavuz, yurdun diğer kesimlerindeyse aralıklarla yağışların devam edeceğini bildirdi.

Yarın, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli yağış beklendiğini ifade eden Yavuz, Muş, Bitlis, Van, Siirt ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli yağışların olacağını söyledi.

Yavuz, bazı bölgelerde etkili olan rüzgarın ise bu akşam saatlerinde etkisini kaybedeceğini ifade etti.

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde olduğunu kaydeden Yavuz, salı gününe kadar sıcaklıkların artacağını söyledi.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

Yavuz, İstanbul'da yarın sabah saatlerinden öğle saatlerine kadar Anadolu yakasında, pazar günü ise öğle saatlerinden sonra Avrupa yakasında yağış görüleceğini bildirdi.

Ankara'da ise yarın öğle saatlerine kadar hafif yağmurların olduğunu ifade eden Yavuz, pazar günü etkisini kaybeden yağmurun hafta içinde yeniden etkili olacağını dile getirdi.

İzmir'de ise hafta sonu yağış beklenmediğini belirten Yavuz, kentin pazartesi, salı ve çarşamba günleri yağış alacağını kaydetti.

