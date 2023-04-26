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Yaşam

Meteoroloji, İstanbul'da sağanak ve dolu yağışı için saat verdi! İstanbul'da 15 günlük hava durumu

Meteoroloji, İstanbul dahil 10 kente sarı kodlu uyarıda bulundu. Son dakika hava durumu değerlendirmelerine göre; Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Bursa, Yalova, Denizli ve Uşak çevrelerinde kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor. Meteoroloji uzmanları İstanbulluları sağanak ve dolu yağışı için uyardı. İşte İstanbul'da 15 günlük hava durumu raporu

26 Nisan 2023 Çarşamba 15:25 - Güncelleme:
Meteoroloji, İstanbul'da sağanak ve dolu yağışı için saat verdi! İstanbul'da 15 günlük hava durumu
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İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren aralıklarla sağanak etkili oluyor. Megakentte yaşayan milyonlarca kişi, Hava durumu ile ilgili son dakika gelişmeleri takip ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü başta İstanbul olmak üzere 10 il için sarı kodlu uyarı yayınladı. Meteoroloji; İstanbul'da yağışların etkisini artıracağını ve beklenen dolu yağışına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Peki önümüzdeki 15 gün İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İşte 15 günlük hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre İstanbul'da öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

10 ilde kuvvetli olması beklenen yağışların; Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Bursa, Yalova, Denizli ve Uşak çevrelerinde su taşkınlarına neden olabileceği belirtildi.

Meteoroloji İstanbul'da beklenen sağanak ve dolu yağışı için saat verdi. İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış Anadolu Yakası'nda etkisini arttırdı. Bir anda bastıran sağanak yağmur yollarda su birikintileri oluşmasına neden oldu. İşte 15 günlük hava durumu raporu

İSTANBUL İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji, 10 kente sarı kodlu uyarıda bulundu. Yağışların, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Bursa, Yalova, Denizli ve Uşak çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklenirken; Vatandaşlar sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarıldı.

İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağışın kuvvetleneceği tahmin ediliyor. Meteoroloji, İstanbul'da yağışların etkisini artıracağı saati açıkladı.

Yetkililer, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini kaydetti.

İSTANBUL'DA 15 GÜNLÜK HAVA DURUMU

İstanbul'da öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

İstanbul'da hava sıcaklıkları yağışların etkisiyle 4-5 derece civarında düşecek.

Cuma günü İstanbul'da sıcaklıkların 12 derece düşmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte ani rüzgarlar bekleniyor.

Meteoroloji ve AKOM, İstanbul'da şimşek, yıldırım, sağanak, gök gürültüsü ve yer yer dolu yaşanabileceğinin uyarısını yaptı. İşte İstanbul için 15 günlük hava durumu...

İstanbul'da da öğle saatlerinden sonra saat 15.00 ile 19.00 arasında kuvvetli yağış var.

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