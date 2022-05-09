Meteoroloji tarih verdi: Ülke genelinde etkili olacak

Meteoroloji tarafından haftalık hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Yayımlanan rapora göre çarşamba gününden itibaren ülke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarına çıkması bekleniyor. Yapılan açıklamada, "Hava sıcaklıklarının hafta başından itibaren artacağı Çarşamba gününden itibaren ülke genelinde mevsim normalleri civarına çıkacağı tahmin ediliyor." ifadelerine yer verildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kayseri, Sivas, Ordu ve Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 7°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 10°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 6°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 9°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 6°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 12°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 13°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 12°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 13°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 17°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültü sağanak yağışlı
HATAY 12°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 8°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 6°C, 20°C
Parçalı bulutlu
ÇANKIRI 4°C, 21°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 6°C, 22°C
Parçalı bulutlu
KONYA 7°C, 20°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 3°C, 18°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE 6°C, 22°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU 3°C, 19°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 7°C, 15°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 6°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 9°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT 8°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 10°C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Malatya dışında) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 0°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 0°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 7°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN 4°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 7°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP 10°C, 21°C
Parçalı bulutlu
SİİRT 10°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 12°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu