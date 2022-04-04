Meteoroloji uyardı: Hafta boyunca devam edecek

Meteoroloji, haftalık hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Rapora göre sağanak yağış hafta boyunca etkisini gösterecek. Hava sıcaklıklarının güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkenin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Marmara, Ege, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR: Rüzgarın; Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden; kuvvetli rüzgarla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 10°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

İSTANBUL 7°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 5°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu,yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ 9°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, gece saatlerine kadar kuzey ve iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 6°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 11°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 12°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA 6°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA 10°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 14°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 12°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 7°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, güneydoğusunun yer yer az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA 7°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR 4°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ 6°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 9°C, 21°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 5°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE 8°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU 1°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 11°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin ile Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerinde çığ riski bulunmaktadır. Rüzgarın, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

RİZE 11°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN 10°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT 10°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 10°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

ERZURUM 2°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 0°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 9°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 3°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 9°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 10°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 11°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 12°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu