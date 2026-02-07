İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Şubat 2026 Cumartesi / 20 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,6062
  • EURO
    51,6027
  • ALTIN
    6943.53
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Meteoroloji uyardı: Kuvvetli fırtına bekleniyor
Yaşam

Meteoroloji uyardı: Kuvvetli fırtına bekleniyor

Doğu Karadeniz'in batısı ile Batı Akdeniz'in batısında fırtına bekleniyor.

AA7 Şubat 2026 Cumartesi 13:21 - Güncelleme:
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli fırtına bekleniyor
ABONE OL

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'in batısında rüzgarın bugün akşam saatlerinden sonra batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, yarın günün ilk saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Batı Akdeniz'in batısında ise rüzgarın bugün öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği değerlendiriliyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Kaygan yol kazayı beraberinde getirdi: O anlar güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.