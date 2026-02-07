Meteoroloji uyardı: Kuvvetli fırtına bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'in batısında rüzgarın bugün akşam saatlerinden sonra batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, yarın günün ilk saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Batı Akdeniz'in batısında ise rüzgarın bugün öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği değerlendiriliyor.