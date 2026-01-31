İSTANBUL 9°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ocak 2026 Cumartesi / 12 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,499
  • EURO
    51,624
  • ALTIN
    6788.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Yaşam

Meteoroloji uyardı: Kuvvetli fırtına geliyor

Kırklareli, Edirne, Çanakkale, İzmir, Aydın, Denizli, Isparta, Burdur ve Konya için fırtına uyarısında bulunuldu.

AA31 Ocak 2026 Cumartesi 15:12 - Güncelleme:
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli fırtına geliyor
ABONE OL

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Kırklareli, Edirne'nin güneyi ve Çanakkale çevrelerinde doğu ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Öğle saatlerinden itibaren ise güney yönlerinden İzmir, Aydın, Denizli, Isparta ve Burdur ile Konya'nın kuzey ve batısında kuvvetli rüzgar ve fırtına, Muğla'da yer yer kuvvetli fırtına tahmin ediliyor.

Fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Yolcu uçağının tekerleği koptu: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.