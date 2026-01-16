İSTANBUL 10°C / 3°C
Yaşam

Meteoroloji uyardı: Kuvvetli kar geliyor

Yurdun bazı illeri için kuvvetli kar yağışı ve çığ uyarısında bulunuldu.

AA16 Ocak 2026 Cuma 14:48 - Güncelleme:
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli kar geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinden itibaren Yozgat ve Sivas'ta, yarın sabah saatlerinden itibaren de Aksaray, Nevşehir ve Kayseri'de kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Doğu Karadeniz'de görülen karla karışık yağmur ve kar yağışlarının ise akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun illerinin iç ve yüksekleri ile Gümüşhane çevrelerinde kuvvetli olacağı, yarın gece saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Yarın Sinop, Kastamonu'nun kuzeyi ve Bartın'da da kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Öte yandan Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunuyor.

Yağış anında ulaşımda oluşabilecek aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

