Yaşam

Meteoroloji uyardı: Kuvvetli sağanak geliyor

Ankara ve Afyonkarahisar ile yurdun güney kesimlerindeki bazı iller için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

10 Ocak 2026 Cumartesi 17:21
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli sağanak geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Ankara ve Afyonkarahisar'da kuvvetli sağanak bekleniyor. Yağışların yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Antalya'nın batı ve doğu ilçeleri, Mersin'in batı ilçeleri ile öğle saatlerinden itibaren Isparta'nın güney ve doğusu, Konya'nın güney ve batı ilçeleri ile Mersin ve Adana'da kuvvetli, Antalya'nın doğu ilçelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların 1500 metre rakımın üzerindeki yükseklerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.

Kuvvetli yağışlar nedeniyle ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, Konya-Antalya yolu Alacabel mevkisi başta olmak üzere yükseklerde buzlanma ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

DENİZLERDE KUVVETLİ FIRTINA BEKLENİYOR

Batı Karadeniz, Kuzey Ege ve Batı Akdeniz için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in batısında rüzgar, bugün akşamdan itibaren batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın, yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kuzey Ege'de rüzgar, yarın öğleden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtına, pazartesi öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedecek.

Batı Akdeniz'de ise rüzgarın, yarın günün ilk saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, pazartesi günün ilk saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

