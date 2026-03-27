Meteoroloji uyardı: Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor

Türkiye, hafta sonunu yoğun yağış ve sert hava koşullarıyla karşılamaya hazırlanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre birçok bölgede sağanak, fırtına ve kar yağışı etkili olacak. Özellikle batı illerinde şiddetli yağış beklentisi, doğuda ise çığ riski vatandaşların dikkatli olmasını zorunlu kıldı.

METEOROLOJİ'DEN YURT GENELİNDE YAĞIŞ VE SAĞANAK TAHMİNİ

Yurtta hafta sonu parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hafta sonu Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı Karadeniz (Sinop hariç) ile Nevşehir, Çorum, Şırnak, Bitlis ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak, Van ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AYDIN, DENİZLİ VE MUĞLA'DA ÇOK KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENTİSİ

Yağışların, Ege ve Batı Akdeniz ile Bursa çevrelerinde kuvvetli, Aydın, Denizli ve Muğla çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Rüzgarın güney ve İç Ege ile Batı Akdeniz'in batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

DOĞU KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU'DA ÇIĞ VE KAR ERİMESİ TEHLİKESİ

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda ise çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor.

Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının pazar gününden itibaren yağışla birlikte güney ve batı kesimlerde azalması bekleniyor.