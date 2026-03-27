İSTANBUL 21°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Mart 2026 Cuma / 9 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,4612
  • EURO
    51,2724
  • ALTIN
    6351.72
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Meteoroloji uyardı: Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu Türkiye genelinde etkili olacak yağışlara karşı vatandaşları uyardı. Aydın, Denizli ve Muğla çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli yağış beklenirken, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da çığ ile kar erimesi tehlikesi dikkat çekti.

AA27 Mart 2026 Cuma 14:36
ABONE OL

Türkiye, hafta sonunu yoğun yağış ve sert hava koşullarıyla karşılamaya hazırlanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre birçok bölgede sağanak, fırtına ve kar yağışı etkili olacak. Özellikle batı illerinde şiddetli yağış beklentisi, doğuda ise çığ riski vatandaşların dikkatli olmasını zorunlu kıldı.

METEOROLOJİ'DEN YURT GENELİNDE YAĞIŞ VE SAĞANAK TAHMİNİ

Yurtta hafta sonu parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hafta sonu Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı Karadeniz (Sinop hariç) ile Nevşehir, Çorum, Şırnak, Bitlis ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak, Van ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AYDIN, DENİZLİ VE MUĞLA'DA ÇOK KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENTİSİ

Yağışların, Ege ve Batı Akdeniz ile Bursa çevrelerinde kuvvetli, Aydın, Denizli ve Muğla çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Rüzgarın güney ve İç Ege ile Batı Akdeniz'in batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

DOĞU KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU'DA ÇIĞ VE KAR ERİMESİ TEHLİKESİ

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda ise çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor.

Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının pazar gününden itibaren yağışla birlikte güney ve batı kesimlerde azalması bekleniyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Halı sahada acı ölüm! O anlar saniye saniye kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.