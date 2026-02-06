İSTANBUL 16°C / 11°C
Yaşam

Meteoroloji uyardı: Kuvvetli sağanak ve kar geliyor

Yurdun bazı bölgeleri için kuvvetli sağanak ve kar uyarısında bulunuldu.

6 Şubat 2026 Cuma 17:31
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli sağanak ve kar geliyor
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bugün akşam saatlerinden itibaren İzmir ve Manisa çevreleri ile Balıkesir'in güney ve batısında yerel kuvvetli sağanak etkili olacak. Gece saatlerinden itibaren ise yağışlar Bursa ve Yalova çevrelerinde şiddetini artıracak. Yağış, Bursa'nın kuzey ilçelerinde yer yer çok kuvvetli olacak. Yağışlar cumartesi akşamı etkisini kaybedecek.

Güneyde ise Antalya'nın doğusu, Mersin'in Anamur, Bozyazı ve Aydıncık ilçeleri ile Hatay'da yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak görülecek. Hatay'daki yağışların yarın akşam saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu'da, Tunceli, Bingöl ve Muş'un batısında akşam saatlerinden itibaren kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur görülecek. Bölgenin yüksek kesimlerinde ise kuvvetli kar yağışı etkili olacak. Yarın öğle saatlerinden sonra Bitlis, Van'ın güneyi, Şırnak'ın doğusu ve Hakkari'de kar yağışı etkisini artırırken, düşük rakımlı yerlerde kuvvetli yağmur geçişleri yaşanacak.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını, heyelan, çığ tehlikesi ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

