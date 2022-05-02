Meteoroloji uyardı! Öğleden sonraya dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege, Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Balıkesir, Bursa, Bilecik, Eskişehir, Konya ve Karaman çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Artvin ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu kesimlerde toz taşınımı bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Artvin ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel su baskını, yıldırım, yerel dolu ağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Balıkesir, Bursa ve Bilecik çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 8°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 11°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 9°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 10°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 6°C, 21°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

DENİZLİ 13°C, 25°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

İZMİR 13°C, 22°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 12°C, 23°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 17°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 18°C, 23°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 15°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu,sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 11°C, 20°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir, Konya ve Karaman çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 7°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR 8°C, 23°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 10°C, 21°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS 7°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 5°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 8°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU 4°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 9°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 8°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN 10°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TOKAT 9°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON 10°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM 8°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği

KARS 5°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği

MALATYA 8°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

VAN 7°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR 11°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu,sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 12°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 11°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 13°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

2 Mayıs Pazartesi: Bayramın ilk günü yurt genelinde sağanak yağış etkili olacak. Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'de sağanak, Ege'nin iç ve kıyı kesimleri, Akdeniz, Marmara'nın güneyinde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında yer yer ise altında seyredecek.

3 Mayıs Salı: Salı günü sağanak yağış yurdun genelinde etkili olacak. Salı günü hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor.

4 Mayıs Çarşamba: Sağanak yağış etkisin göstermeye devam edecek. Ege'nin kıyısı ve Marmara'nın kuzeyinde sağanak yağış etkisini yitirecek.

5 Mayıs Perşembe: Sağanak yağış batı bölgelerini terk edecek. Marmara ve Ege bölgesinde güneşli hava etkisini gösterecek.

6 Mayıs Cuma: Sağanak yağış giderek etkisini azaltacak. Karadeniz ve Doğu Anadolu'da sağanak yağış görülecek.