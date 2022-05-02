Meteoroloji uyardı! Öğleden sonraya dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege, Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Balıkesir, Bursa, Bilecik, Eskişehir, Konya ve Karaman çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Artvin ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu kesimlerde toz taşınımı bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Artvin ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel su baskını, yıldırım, yerel dolu ağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Balıkesir, Bursa ve Bilecik çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 8°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 11°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ 9°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ 10°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 6°C, 21°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
DENİZLİ 13°C, 25°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
İZMİR 13°C, 22°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA 12°C, 23°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 17°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 18°C, 23°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 15°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu,sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA 11°C, 20°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir, Konya ve Karaman çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 7°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR 8°C, 23°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 10°C, 21°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
SİVAS 7°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 5°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE 8°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU 4°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK 9°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA 8°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN 10°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
TOKAT 9°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON 10°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM 8°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği
KARS 5°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği
MALATYA 8°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
VAN 7°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.
DİYARBAKIR 11°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu,sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP 12°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT 11°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 13°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
2 Mayıs Pazartesi: Bayramın ilk günü yurt genelinde sağanak yağış etkili olacak. Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'de sağanak, Ege'nin iç ve kıyı kesimleri, Akdeniz, Marmara'nın güneyinde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında yer yer ise altında seyredecek.
3 Mayıs Salı: Salı günü sağanak yağış yurdun genelinde etkili olacak. Salı günü hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor.
4 Mayıs Çarşamba: Sağanak yağış etkisin göstermeye devam edecek. Ege'nin kıyısı ve Marmara'nın kuzeyinde sağanak yağış etkisini yitirecek.
5 Mayıs Perşembe: Sağanak yağış batı bölgelerini terk edecek. Marmara ve Ege bölgesinde güneşli hava etkisini gösterecek.
6 Mayıs Cuma: Sağanak yağış giderek etkisini azaltacak. Karadeniz ve Doğu Anadolu'da sağanak yağış görülecek.